Federica Pellegrini in ospedale accanto alla figlia racconta la paura sui social: “Faremo gli accertamenti”

martedì 9 dicembre 2025
Paura per Federica Pellegrini: Matilde colpita da nuove convulsioni febbrili. Notte in ospedale, la campionessa racconta il suo spavento sui social
Attimi di paura per Federica Pellegrini. La Divina ha raccontato sui social l’ennesima notte complicata: la terza crisi convulsiva febbrile che ha colpito la sua bambina, frutto del grande amore con Matteo Giunta. Tutto è avvenuto nel sonno, quando la febbre è salita in un attimo, troppo rapidamente per correre ai ripari con la tachipirina. "Dopo un minuto è andata in blocco...occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava", ha scritto l'ex nuotatrice. Una scena che, più che letta, si avverte nello stomaco. Il tempo si deforma, i secondi diventano eterni, la paura che prende alla gola.

Cosa è successo alla figlia di Federica Pellegrini, perché è in ospedale

A scuotere la piccola Matilde, due anni, è stato un gesto istintivo: un asciugamano bagnato per provare ad abbassare quella temperatura impazzita. Nel frattempo, Federica Pellegrini (con l'aiuto di sua madre) ha combattuto contro l’angoscia cercando di tenerla vigile. "Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale", ha ammesso Fede. Dall'8 dicembre la famiglia è in ospedale.

La figlia di Federica Pellegrini sta male

Nel frattempo è rientrato anche il papà, Matteo Giunta, volato dalla Polonia. Ora si attende: gli accertamenti, il ritorno a casa, la speranza di lasciarsi alle spalle l’ennesimo spavento. "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso", ha precisato la sportiva. E il post si chiude con una frase semplice, disarmante nella sua dolcezza: "Speriamo non capiti più, cuore mio".

