Addio a Sophie Kinsella, la regina dei bestseller: la scrittrice è morta a 55 anni

È morta all’età di 55 anni Sophie Kinsella, una delle scrittrici più amate e prolifiche della narrativa contemporanea, capace di vendere oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni. A dare l’annuncio sono stati i familiari, con un messaggio carico di emozione pubblicato sui social: “Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con gli ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia, musica, calore, Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita”.

Kinsella e i suoi libri da record

Nel 2024 Kinsella aveva rivelato di essere affetta da glioblastoma, un tumore maligno al cervello. Nonostante la gravità della malattia, la famiglia racconta che la scrittrice ha affrontato tutto “con inimmaginabile coraggio”, considerandosi comunque fortunata per l’affetto dei suoi cari e per l’enorme successo ottenuto grazie ai suoi libri. “Non dava nulla per scontato – ricordano – ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto. Ci mancherà tantissimo, i nostri cuori si spezzano”. Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Wickham, aveva esordito con romanzi rosa molto apprezzati, ma il successo planetario è arrivato nel 2000 con I love shopping, romanzo da cui sarebbe nata una delle saghe più popolari degli ultimi decenni. I primi due capitoli sono stati adattati per il cinema nel film I love shopping, consolidando ulteriormente il suo ruolo di icona della narrativa pop contemporanea.