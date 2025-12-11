Roma Sotterranea-Una metro nella storia: in tv lo speciale sulla linea C

Roma Sotterranea, lo speciale sulla costruzione della metro C

Il documentario, firmato da Massimo My e Bettina Hatami e prodotto da MyMax, racconta come ingegneri e archeologi abbiano formato una vera squadra, metro dopo metro, per affrontare sfide che nessun'altra città al mondo deve gestire. Perché costruire una metropolitana a Roma non è solo un’opera infrastrutturale: è un derby continuo con il passato. Il campo di gioco? Le nuove stazioni. E lì, come spesso accade nella storia giallorossa della città, non mancano i colpi di scena. In Piazza Madonna di Loreto, a due passi da Piazza Venezia, durante gli scavi spunta fuori un “big” inatteso: gli Auditoria adrianei, un complesso monumentale del II secolo d.C. La scoperta obbliga gli addetti ai lavori a riscrivere la strategia, spostare gli accessi e ripensare l’intero progetto. Ancora più sorprendente il ritrovamento nella futura stazione Porta Metronia: a 9 metri di profondità emerge una caserma del II secolo d.C., 1700 metri quadrati di mosaici, affreschi, trenta alloggi per soldati e la domus del comandante. Tutto viene documentato, smontato, catalogato e poi ricollocato in modo filologico, trasformando la stazione in un vero museo sotterraneo.

Lo speciale che racconta gli scavi archeologici

Il racconto, con la voce narrante di Domenico Strati e la regia di Laurent Portes, mette in luce un lavoro corale che unisce competenze scientifiche, tecnologia 3D e rispetto assoluto per il patrimonio archeologico. Una sfida titanica, giocata sotto la città, che mostra come Roma possa crescere senza tradire la sua identità. Un viaggio unico, dove il futuro passa - letteralmente - attraverso la storia. Da non perdere.