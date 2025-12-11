Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Cucina italiana patrimonio dell’umanità UNESCO, ARIE accoglie con entusiasmo l'importante riconoscimento © LAPRESSE

Cucina italiana patrimonio dell’umanità UNESCO, ARIE accoglie con entusiasmo l'importante riconoscimento

L’Associazione Ristoratori Isole Eolie considera questo risultato uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso di valorizzazione della cucina eoliana
1 min
L’Associazione Ristoratori Isole Eolie (ARIE) esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento della Cucina Italiana come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Un traguardo che celebra non solo la nostra identità gastronomica nazionale, ma anche il lavoro quotidiano di migliaia di ristoratori che, come quelli delle Eolie, custodiscono tradizioni, saperi e prodotti che raccontano la storia dei nostri territori. ARIE considera questo risultato uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso di valorizzazione della cucina eoliana, dei suoi ingredienti autentici e delle tecniche tramandate di generazione in generazione. Un riconoscimento che appartiene a tutti: a chi produce, ed a chi ogni giorno, con passione e sacrificio, mantiene viva la cultura del buon cibo italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

