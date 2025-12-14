Se la vita decide per te tu puoi solo adeguarti. E a tua volta reagire. A Daniele Clemente è successo così. Sognava di fare il calciatore, poi ha smesso ma il pallone gli è rimasto dentro: "E allora adesso che lavoro con i giocatori cerco, comunque, di godermi un mondo che amo". Ventisette anni, cresciuto nelle giovanili della Lazio, da Luiz Felipe a Felipe Anderson, da Davide Frattesi a Casale e Castro del Bologna, ha tagliato e taglia i capelli di tanti atleti. Ultimamente le sue forbici si sono occupate di Federico Bernardeschi, uno che quando si parla di look e stylist compie scelte mai banali. Sarà per questo che Clemente ha creato una cera per capelli con la fragranza di un profumo che ama? Possibile. In ogni caso il Seven Barber Salon è la sua casa, il suo rifugio, ma non la sua ossessione: se serve Daniele lascia il salone di Roma Nord e va a lavorare a domicilio. Che, nel caso dei calciatori, fa rima con ritiro. È stato lui, ad esempio, ad occuparsi del look dei giocatori del Bologna prima della finale - poi vinta - di Coppa Italia. Una sorta di talismano, quindi. "Lavoro molto con i calciatori del Bologna - conferma - perché dopo la finale di Coppa Italia si è instaurato un rapporto di fiducia e confidenza. Con Casale c'è un rapporto diverso, lo seguo dai tempi della Lazio, posso definirlo un amico, ci sentiamo spesso. Il calcio per me era un sogno, adesso è un lavoro ma sicuramente è anche molto di più. Il mio salone si chiama Seven perché è un numero che è sempre stato una costante per me e per la mia passione per Cristiano Ronaldo". Come giocatore, senza dubbio, ma anche come futuro cliente: "Lavorare per lui è il mio sogno e spero - ammette con onestà Clemente - di riuscirci un giorno". Chissà che alla fine non sia proprio l'ex compagno Bernardeschi a fare da tramite...