domenica 14 dicembre 2025
Enrica Bonaccorti e il tumore, la dura confessione in tv: "Non ho tantissime speranze"  

Enrica Bonaccorti racconta a Verissimo la sua lotta contro il tumore al pancreas, le cure, l’attesa dei risultati e il sostegno fondamentale della figlia Verdiana
3 min
TagsEnrica BonaccortiVerissimo

Enrica Bonaccorti ha scelto la sincerità per raccontare uno dei momenti più delicati della sua vita. Ospite a Verissimo nella puntata del 14 dicembre, insieme alla figlia Verdiana, la storica conduttrice televisiva ha parlato apertamente della sua battaglia contro il tumore al pancreas, affrontata con lucidità, realismo e una forza che non rinuncia alla speranza.

Verissimo, Enrica Bonaccorti malata: come sta oggi la conduttrice

"Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata", ha spiegato Enrica Bonaccorti, 76 anni, raccontando il percorso di cure già affrontato e quello che l’attende nelle prossime settimane. Un passaggio decisivo arriverà a breve: "Tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa no". La chemioterapia, ha ammesso, non ha dato i risultati sperati, mentre la radioterapia è stata più intensa e ora si attendono risposte concrete. "Mi sento abbastanza bene, anche se sono debole. A breve capiremo se dovrò continuare con altre terapie o se potrò fermarmi". In questo tempo sospeso, la conduttrice ha iniziato un percorso intimo e profondo: "Sto facendo una cosa che non avevo mai fatto prima: un bilancio della mia vita. Sto scrivendo tutto". Un modo per fare ordine, guardarsi indietro e dare un senso nuovo al presente.

Enrica Bonaccorti e il supporto della figlia Verdiana

Accanto a Enrica Bonaccorti, costante e determinata, c’è la figlia Verdiana, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. "Se non avessi avuto lei, non ce l’avrei fatta", ha confidato Enrica a Silvia Toffanin. Verdiana, dal canto suo, ha raccontato a Verissimo la solitudine delle prime decisioni e la difficoltà di gestire tutto senza una famiglia numerosa alle spalle, compensata però da una rete di amiche diventate una vera "famiglia allargata". La figlia ha ricordato anche il silenzio scelto dalla madre dopo la diagnosi, un periodo in cui molte amiche si rivolgevano a lei per capire cosa stesse accadendo. Poi la decisione di parlare pubblicamente e l’effetto inatteso: "Ho sentito un’ondata di affetto straordinaria. Posso solo dire grazie", ha concluso la Bonaccorti, visibilmente commossa.

