Izzo, il messaggio social che commuove il web: "Io e Raffaella Fico abbiamo perso nostro figlio"

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". Queste le parole diffuse da Armando Izzo, difensore centrale del Monza e compagno di Raffaella Fico, in una storia su Instagram.