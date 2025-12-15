Izzo, il messaggio social che commuove il web: "Io e Raffaella Fico abbiamo perso nostro figlio"
"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". Queste le parole diffuse da Armando Izzo, difensore centrale del Monza e compagno di Raffaella Fico, in una storia su Instagram.
Solo un mese il calciatore annunciava insieme alla showgirl, la dolce attesa."In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità - ha ribadito Izzo -, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore.Grazie".