Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Izzo, il messaggio social che commuove il web: "Io e Raffaella Fico abbiamo perso nostro figlio"

Izzo, il messaggio social che commuove il web: "Io e Raffaella Fico abbiamo perso nostro figlio"

L'annuncio del difensore del Monza gela i fans: "Andiamo avanti solo grazie al nostro amore"
1 min

"Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori". Queste le parole diffuse da Armando Izzo, difensore centrale del Monza e compagno di Raffaella Fico, in una storia su Instagram.

Izzo, il messaggio che commuove il web

Solo un mese il calciatore annunciava insieme alla showgirl, la dolce attesa."In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità - ha ribadito Izzo -, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore.Grazie".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Raffaella Fico e Armando Izzo il gossipRaffaella Fico incinta di Izzo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS