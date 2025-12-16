Il figlio della principessa Stephanie di Monaco aggredito allo stadio

Louis Ducruet, figlio della principessa Stephanie di Monaco , è stato aggredito durante la partita di Champions League tra l'AS Monaco e il Galatasaray lo scorso venerdì 12 dicembre. Tre giorni dopo, due tifosi del club turco sono stati condannati a pene detentive sospese per aver aggredito e ferito il nipote del principe Alberto e due suoi amici. Due tifosi del Galatasaray, padre e figlio, sono stati processati per "aggressione intenzionale, violenza o percosse con conseguente incapacità lavorativa inferiore a otto giorni". Entrambi i tifosi sono stati condannati a due mesi di carcere e al divieto di ingresso nel Principato per tre anni. Sono stati inoltre condannati a pagare 1.000 euro a Louis Ducruet e a un suo amico. La terza vittima non ha sporto denuncia per timore di ritorsioni.

Aggredito allo stadio il nipote del Principe Alberto di Monaco

L'aggressione è avvenuta nella tribuna VIP dello stadio. Il figlio della principessa Stephanie di Monaco ha spiegato in tribunale di essere intervenuto nella colluttazione per proteggere uno dei suoi amici. "Sono stato colpito al viso, al torso e alle braccia. Le guardie di sicurezza e altri tifosi turchi sono intervenuti al momento giusto. Ho temuto per la mia vita perché se mi avessero colpito, mi avrebbero lasciato a terra privo di sensi. Avevo paura che mi avrebbero linciato", ha dichiarato il nipote di Alberto di Monaco.

L'aggressore ha provato a difendersi

Uno degli imputati, identificato come Salman B., ha negato di essersi mostrato aggressivo o di aver colpito Louis Ducruet e il suo amico. Ha dichiarato, invece, che il nipote di Grace Kelly lo avrebbe afferrato per il collo, costringendolo a reagire per difendersi. "Mi stava strangolando", ha affermato. A sostegno di questa versione è intervenuto anche il padre, Hassan B., che ha respinto ogni accusa di violenza: "Non ho mai picchiato nessuno in vita mia. Sono intervenuto soltanto per cercare di portare mio figlio fuori da quella situazione". Il giudice non ha creduto a queste parole, sottolineando che tali dichiarazioni non risultavano compatibili con le ferite riportate da Louis Ducruet.