Calcio e inclusione, successo per la Coppa Alkeemia dedicata agli atleti con disabilità

Si è svolta ieri, domenica 14 dicembre, presso il Green Garden Village di Mestre, la terza edizione della Coppa Alkeemia , la giornata di sport e inclusione che ha coinvolto circa una trentina di atleti con disabilità intellettiva relazionale promossa da Alkeemia, leader europeo della chimica del fluoro con sede a Porto Marghera, e da sempre vicina alle associazioni sportive del territorio che favoriscono un ambiente protetto, stimolante e sano in cui tutti possano avvicinarsi allo sport. L’evento, promosso dal Comitato regionale di OPES Veneto , ha visto scendere in campo tre squadre provenienti da diverse realtà del Nord Italia: Formedabili di Spinea , Sport Life di Montebelluna e ASD Verso di Mantova .

La manifestazione si è aperta con la presentazione ufficiale di Lorenzo Di Donato, Ceo di Alkeemia; sono poi intervenuti anche Tania Busetto, Fondatrice e Presidente dell’Associazione ForMeDAbili, e Fabio Sapori, CEO & Founder del Green Garden Village che quest’anno ha messo a disposizione la prestigiosa struttura per sostenere quest’iniziativa. Una mattinata all’insegna della partecipazione, dell’entusiasmo e dei valori più autentici dello sport, come rispetto, solidarietà e spirito di squadra, al termine della quale sono avvenute le premiazioni con la consegna simbolica dei riconoscimenti a tutti i partecipanti, veri protagonisti della giornata.

Le dichiarazioni

“Con la terza edizione della Coppa, Alkeemia rinnova e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sociale e l’inclusione nel territorio Veneto, confermando la volontà di affiancare allo sviluppo industriale un’azione concreta a sostegno delle comunità e delle famiglie, in un percorso che attraverso lo sport promuove pari opportunità, integrazione e partecipazione” ha spiegato Lorenzo Di Donato, Ceo di Alkeemia.

“Per il Green Garden è un onore poter aprire le porte a questo torneo speciale. Crediamo profondamente che lo sport debba essere un luogo di incontro, crescita e inclusione per tutti. Accogliere questi giovani atleti, con la loro energia e la loro determinazione, ci ricorda il valore autentico del gioco: unirci, superare insieme le sfide e celebrare ogni traguardo. Il nostro circolo è lieto di mettere a disposizione i propri spazi affinché lo sport continui a essere un ponte di inclusione, dignità e partecipazione per tutti” commenta Fabio Sapori, CEO & Founder del Green Garden Village.

“Ogni anno Alkeemia dedica una giornata al calcio paralimpico ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, coinvolgendo anche altre squadre paralimpiche: un momento che non è solo sport, ma comunità, festa, incontro. Ed è proprio qui che i ForMeDAbili diventano protagonisti: con il loro entusiasmo, la loro energia e quella rara capacità di trasformare ogni partita in un’emozione vera. Quest’edizione sarà un regalo speciale: una giornata in cui i nostri atleti brillano, le famiglie partecipano e la magia del Natale si fonde con la bellezza dello sport condiviso” afferma l’Avv. Tania Busetto, Fondatrice dei ForMeDAbili.

