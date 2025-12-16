Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Calcio e inclusione, successo per la Coppa Alkeemia dedicata agli atleti con disabilità

Il torneo ha coinvolto tre squadre per un totale di una trentina di atleti con disabilità. In campo le realtà sportive di Spinea, Montebelluna e Mantova. L’iniziativa, promossa dal Comitato regionale di OPES Veneto, si è svolta alla presenza dei vertici di Alkeemia, del mondo associativo e sportivo e delle istituzioni locali
Si è svolta ieri, domenica 14 dicembre, presso il Green Garden Village di Mestre, la terza edizione della Coppa Alkeemia, la giornata di sport e inclusione che ha coinvolto circa una trentina di atleti con disabilità intellettiva relazionale promossa da Alkeemia, leader europeo della chimica del fluoro con sede a Porto Marghera, e da sempre vicina alle associazioni sportive del territorio che favoriscono un ambiente protetto, stimolante e sano in cui tutti possano avvicinarsi allo sport. L’evento, promosso dal Comitato regionale di OPES Veneto, ha visto scendere in campo tre squadre provenienti da diverse realtà del Nord Italia: Formedabili di Spinea, Sport Life di Montebelluna e ASD Verso di Mantova

La manifestazione si è aperta con la presentazione ufficiale di Lorenzo Di Donato, Ceo di Alkeemia; sono poi intervenuti anche Tania Busetto, Fondatrice e Presidente dell’Associazione ForMeDAbili, e Fabio Sapori, CEO & Founder del Green Garden Village che quest’anno ha messo a disposizione la prestigiosa struttura per sostenere quest’iniziativa. Una mattinata all’insegna della partecipazione, dell’entusiasmo e dei valori più autentici dello sport, come rispetto, solidarietà e spirito di squadra, al termine della quale sono avvenute le premiazioni con la consegna simbolica dei riconoscimenti a tutti i partecipanti, veri protagonisti della giornata. 

Le dichiarazioni

Con la terza edizione della Coppa, Alkeemia rinnova e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità sociale e l’inclusione nel territorio Veneto, confermando la volontà di affiancare allo sviluppo industriale un’azione concreta a sostegno delle comunità e delle famiglie, in un percorso che attraverso lo sport promuove pari opportunità, integrazione e partecipazione” ha spiegato Lorenzo Di Donato, Ceo di Alkeemia

Per il Green Garden è un onore poter aprire le porte a questo torneo speciale. Crediamo profondamente che lo sport debba essere un luogo di incontro, crescita e inclusione per tutti. Accogliere questi giovani atleti, con la loro energia e la loro determinazione, ci ricorda il valore autentico del gioco: unirci, superare insieme le sfide e celebrare ogni traguardo. Il nostro circolo è lieto di mettere a disposizione i propri spazi affinché lo sport continui a essere un ponte di inclusione, dignità e partecipazione per tutti” commenta Fabio Sapori, CEO & Founder del Green Garden Village.

Ogni anno Alkeemia dedica una giornata al calcio paralimpico ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, coinvolgendo anche altre squadre paralimpiche: un momento che non è solo sport, ma comunità, festa, incontro. Ed è proprio qui che i ForMeDAbili diventano protagonisti: con il loro entusiasmo, la loro energia e quella rara capacità di trasformare ogni partita in un’emozione vera. Quest’edizione sarà un regalo speciale: una giornata in cui i nostri atleti brillano, le famiglie partecipano e la magia del Natale si fonde con la bellezza dello sport condiviso” afferma l’Avv. Tania Busetto, Fondatrice dei ForMeDAbili.
 

 

