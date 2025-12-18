Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Marco Dal Sasso: in DS-Group l’animo sportivo che trasforma ogni componente in una vittoria di squadra

DS-Group lavora in oltre 40 settori, con più di 100 clienti e una scelta precisa: essere il riferimento produttivo delle aziende laziali per i componenti in plastica
5 min

C’è un’immagine che accompagna da sempre Marco Dal Sasso, socio e direttore commerciale di Dal Sasso DS-Group di Aprilia, azienda protagonista nella costruzione di stampi termoplastici a iniezione e nello stampaggio di prodotti in plastica. È l’immagine dell’ultimo uomo in panchina, del massaggiatore, di chi porta le borracce: figure che, quando la squadra segna, esplodono in un’esultanza identica a quella del campione che ha fatto gol. «In quel momento — racconta Dal Sasso — nessuno si sente minore. Tutti vincono. Ed è questo che cerco di portare ogni giorno nel mio lavoro». Dal Sasso viene da anni di calcetto amatoriale giocato con la squadra Apriliana Nord. Uno sport semplice, ma sufficiente a forgiare una visione: non esiste nulla di scontato, si può vincere all’ultimo secondo, e soprattutto la vittoria appartiene a chiunque abbia contribuito, anche solo in una piccola parte. È la filosofia con cui oggi guida le 55 persone dell’azienda di Aprilia posta tra Roma e Latina, nel cuore di un territorio industriale vivace e ricco di eccellenze. Ed è proprio nello sport che questa idea trova eco concreta. Molti dei componenti prodotti da DS-Group per i suoi clienti finiscono nelle apparecchiature che supportano atleti e club di livello mondiale. La COSMED, leader mondiale nei dispositivi per test cardiopolmonari e metabolici, utilizza strumenti in cui sono presenti parti realizzate da Dal Sasso: «Quando ho visto che il Real Madrid, il Bayern Monaco e la nazionale francese di rugby usano quelle apparecchiature, mi sono emozionato: fornire chi allena campioni simili è come essere parte della squadra».

Lo stesso accade con la LED Spa, specializzata in dispositivi per la fisioterapia sportiva — presenti a Formello e in molti altri centri sportivi professionistici — o con la FRIM SPORT, per cui DS-Group produce elementi del calcio balilla ufficiale della FICB, quello con cui si assegnano Scudetto e Coppa Italia. «Sapere che un atleta vince un titolo usando un prodotto in cui c’è anche il nostro lavoro… be’, ti senti davvero il gregario che riceve l’abbraccio del campione». E poi c’è GOLF-FLAGS, azienda italiana apprezzata in tutto il mondo per gli accessori da golf: un altro settore dove i componenti di Aprilia raggiungono campi internazionali di prestigio. Non è dalla visibilità dei prodotti, spesso nascosti o marginali, che nasce l’orgoglio, ma dalla consapevolezza di essere parte di un ingranaggio più grande. «Quando realizzo la calotta del lampeggiante per l’ambulanza — racconta Dal Sasso — so che non sono io a salvare vite. Eppure, la sera, pensare che quel pezzo può aver aiutato qualcuno a salvarle mi fa dormire meglio. È poesia, anche questa». DS-Group lavora in oltre 40 settori, con più di 100 clienti e una scelta precisa: essere il riferimento produttivo delle aziende laziali per i componenti in plastica. L’86% del fatturato resta nel territorio, contribuendo a creare un indotto competitivo e sostenibile. Una strategia che Dal Sasso spiega con un’altra metafora sportiva: «È come giocare nello stadio Olimpico pieno. Essere vicino ai nostri clienti significa consegnare prodotti di qualità a chilometro zero, ciò rende più forti le nostre aziende che esportano in tutto il mondo». Non manca nemmeno il sostegno diretto allo sport del territorio: la sponsorizzazione del Real Aprilia, un contributo per dare un segnale in un momento in cui la città vive difficoltà strutturali. Così come non manca l’attenzione ai giovani: programmi di formazione, visite aziendali, collaborazione con istituti di Roma come ISIA, AANT, o di Latina come il Marconi, infine un appello forte: «Ragazzi restate nel Lazio, siamo la seconda economia d’Italia!. Le opportunità ci sono, il territorio cresce, e abbiamo bisogno di nuove competenze». Nella storia di Dal Sasso DS-Group, lo sport non è solo un settore tra tanti. È un modo di lavorare: sentirsi sempre parte della squadra, sapere che ogni componente — anche la più piccola — contribuisce alla vittoria finale. Perché, come in campo, anche in azienda il successo ha valore solo quando può essere festeggiato tutti insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

