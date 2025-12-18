Marco Dal Sasso: in DS-Group l’animo sportivo che trasforma ogni componente in una vittoria di squadra

C’è un’immagine che accompagna da sempre Marco Dal Sasso, socio e direttore commerciale di Dal Sasso DS-Group di Aprilia, azienda protagonista nella costruzione di stampi termoplastici a iniezione e nello stampaggio di prodotti in plastica. È l’immagine dell’ultimo uomo in panchina, del massaggiatore, di chi porta le borracce: figure che, quando la squadra segna, esplodono in un’esultanza identica a quella del campione che ha fatto gol. «In quel momento — racconta Dal Sasso — nessuno si sente minore. Tutti vincono. Ed è questo che cerco di portare ogni giorno nel mio lavoro». Dal Sasso viene da anni di calcetto amatoriale giocato con la squadra Apriliana Nord. Uno sport semplice, ma sufficiente a forgiare una visione: non esiste nulla di scontato, si può vincere all’ultimo secondo, e soprattutto la vittoria appartiene a chiunque abbia contribuito, anche solo in una piccola parte. È la filosofia con cui oggi guida le 55 persone dell’azienda di Aprilia posta tra Roma e Latina, nel cuore di un territorio industriale vivace e ricco di eccellenze. Ed è proprio nello sport che questa idea trova eco concreta. Molti dei componenti prodotti da DS-Group per i suoi clienti finiscono nelle apparecchiature che supportano atleti e club di livello mondiale. La COSMED, leader mondiale nei dispositivi per test cardiopolmonari e metabolici, utilizza strumenti in cui sono presenti parti realizzate da Dal Sasso: «Quando ho visto che il Real Madrid, il Bayern Monaco e la nazionale francese di rugby usano quelle apparecchiature, mi sono emozionato: fornire chi allena campioni simili è come essere parte della squadra».