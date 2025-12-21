"Mamma ho perso l’aereo" compie 35 anni: ecco cosa fa adesso il protagonista

Sono passati 35 anni da quando, il 21 dicembre 1990, veniva distribuito nei cinema il film commedia "Mamma ho perso l'aereo" , diretto da Chris Columbus e intrpretato da un giovanissimo protagonista, Macaulay Culkin . Un successo planetario, diventato poi addirittura una saga da cinque film, con gli ultimi tre interpretati da attori diversi rispetto all'originale. Un anniversario comunque lieto, per chi ama le divertenti avventure del piccolo Kevin, la cui spensieratezza sul video non è purtroppo corrisposta a quella nella vita reale.

Un padre padrone e la droga, prima del nuovo 'Mac'

La vera storia di Macaulay Culkin è infatti lontanissima da quella del piccolo Kevin, che difendeva casa dai ladri, dopo che i suoi genitori erano partiti per festeggiare il Natale a Parigi, dimenticandosi di lui. Il vero padre del giovane attore, infatti, di lui si ricordava eccome, sfruttandone gli enormi guadagni e tenendolo soggiogato. Fino alla ribellione dell'adolescente 'Mac', che trovò la forza di denunciare gli abusi subiti dal genitore, salvo poi perdersi nella crescita, abbandonando il cinema e lasciandosi sedurre dalle droghe, collezionando anche un arresto.

Oggi però, a 45 anni, Macaulay Caulkin è tornato a riprendersi la sua vita, gravitando ancora nel mondo che lo ha lanciato e trovando soddisfazione con Bunny Ears, piattaforma ironica di cultura pop di cui è testimonial e promotore. È anche padre di due figli, che adorano "Mamma ho perso l'aereo" ma che non sanno che loro padre è stato Kevin McAllister, anche se il maggiore ha iniziato a notare la somiglianza...