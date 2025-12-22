Tragedia a Hollywood, morto l'attore James Ransone: aveva 46 anni

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di James Ransone , l'attore americano diventato famoso per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie The Wire . Aveva 46 anni e, secondo l' ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, si è suicidato venerdì scorso in un capannone della città. È stato trovato impiccato. Ransone era sposato con Jamie McPhee ed era padre di due figli. Dopo la diffusione della notizia, la moglie ha condiviso un link sui social media per raccogliere fondi per la National Alliance on Mental Illness (NAMI), un'organizzazione dedicata alla prevenzione e al trattamento dei disturbi mentali.

Chi era James Ransone, l'attore che si è impiccato

James Ransone aveva raggiunto la fama internazionale nel 2003 interpretando Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire, la serie cult andata in onda tra il 2002 e il 2008 e considerata una delle più influenti della televisione contemporanea. Il suo personaggio era il figlio del leader del sindacato dei portuali Frank Sobotka, interpretato da Chris Bauer. Ransone è apparso in 12 episodi della serie, in cui hanno recitato anche personaggi come Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick e Wendell Pierce. Oltre a The Wire, l'attore ha avuto ruoli in altre produzioni HBO come Generation Kill e Treme, e successivamente in Bosch. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo è stata in un episodio della seconda stagione di Poker Face, andato in onda a giugno di quest'anno. Ransone ha recitato anche in diversi film di Hollywood, tra cui gli horror It-Capitolo due e Black Phone.

Perché l'attore James Ransone si è suicidato

Nel 2021, James Ransone ha rivelato pubblicamente di essere stato vittima di abusi sessuali quando aveva 12 anni. L'attore ha accusato il suo ex tutore, Timothy Rualo, di aver abusato di lui in diverse occasioni nell'arco di sei mesi nella sua casa di Phoenix. Ransone ha raccontato la sua esperienza in una lettera pubblicata su Instagram, indirizzata al suo presunto aggressore. Ha anche fatto sapere come quelle esperienze abbiano segnato la sua vita e lo abbiano portato a problemi di dipendenza da alcol ed eroina. La notizia della sua morte ha scioccato l'industria e i suoi fan. Sua moglie, Jamie McPhee, ha lanciato un appello per sostenere la National Alliance on Mental Illness (NAMI) nel tentativo di sensibilizzare sull'importanza della salute mentale e della prevenzione.