George Clooney in lutto: addio ad Ada, la sorella che ha combattuto in silenzio

È morta la sorella di George Clooney

La notizia è emersa solo nelle ultime ore, per volontà della famiglia, che ha scelto il silenzio e il rispetto della privacy. Ada non amava l’esposizione mediatica, e anche nell’addio ha voluto restare fedele a se stessa, lontana da Hollywood e dalle luci della ribalta. A rompere il silenzio è stato lo stesso Clooney, con una breve ma toccante dichiarazione affidata a People. “Mia sorella Ada era la mia eroina”, ha fatto sapere l’attore, che di recente ha annunciato che non darà più baci nei film. “Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai conosciuto nessuno così forte. A me e Amal mancherà terribilmente”. Parole che raccontano un legame profondo, costruito nel tempo nonostante vite molto diverse.

Chi era Ada

Nata nel 1960, solo un anno prima di George, Ada era cresciuta insieme al fratello condividendo un rapporto solido, fatto di affetto e presenza costante. Clooney, nonostante un’agenda sempre piena, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla famiglia. Adelia Zeidler aveva scelto una vita lontana dal cinema. Sposata nel 1987 con Norman Zeidler, ex capitano dell’esercito, aveva costruito una famiglia fondata su valori semplici e solidi. Dal matrimonio erano nati Nicholas e Allison, cresciuti in un ambiente protetto e sereno. Rimasta vedova nel 2004 dopo l’improvvisa morte del marito per infarto, Ada aveva deciso di non risposarsi, dedicandosi completamente ai figli e ai legami familiari. La recitazione era una passione mai davvero inseguita. “Non ho abbastanza coraggio”, aveva detto una volta. Una frase che racconta molto del suo carattere: riservato, autentico, lontano dall’ambizione dello spettacolo.