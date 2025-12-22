Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Izzo e Raffaella Fico, la foto dopo la tragedia scatena il caos  

Izzo e Raffaella Fico, la foto dopo la tragedia scatena il caos  

Dopo la perdita del figlio, Raffaella Fico pubblica una foto con Izzo: il web si divide tra critiche e messaggi di sostegno alla coppia.
TagsArmando IzzoRaffaella Fico

Sono giorni difficili, carichi di silenzio e dolore, per Raffaella Fico e Armando Izzo. Di recente la showgirl ha annunciato la perdita del bambino che aspettava con il difensore del Monza, una notizia drammatica che ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e dello sport. Un lutto intimo, vissuto lontano dalle telecamere, segnato anche da una scelta forte: la cancellazione delle foto col pancione dai social. Messaggi di affetto, vicinanza e solidarietà non sono mancati. Ma nelle ultime ore, un nuovo post ha riacceso il dibattito. Raffaella ha condiviso una foto insieme a Izzo e, inevitabilmente, il web si è spaccato in due.

L'ultima foto di Raffaella Fico e Izzo accende la polemica

Da una parte chi invita la coppia ad andare avanti, un passo alla volta, rispettando tempi e modalità personali. Dall’altra, invece, chi ha giudicato inopportuna la pubblicazione dell’immagine in un momento così delicato. I commenti si sono moltiplicati rapidamente, mostrando quanto il confine tra empatia e giudizio sia sottile sui social. "È vero che la vita continua, ma perdere un figlio al quinto mese è un dolore enorme. Io avrei aspettato", ha scritto un utente. “Sempre in mostra anche in momenti così tristi”, ha aggiunto un altro. Parole dure, che hanno però trovato una risposta altrettanto decisa da chi ha scelto di difendere Raffaella. “Mostrarsi e andare avanti non significa non soffrire. Chi ci è passato lo sa”, ha commentato una follower. E ancora: “Cosa ne sapete di quello che una donna ha nel cuore? Ogni dolore ha una forma diversa. Tacere, a volte, è meglio”.

La drastica decisione di Raffaella Fico sui social

Negli ultimi giorni Raffaella Fico ha compiuto un gesto importanteVia dal suo account Instagram tutte le foto della gravidanza. Quelle relative all'annuncio a Verissimo e soprattutto quelle del maestoso gender reveal party di qualche settimana fa. Ora sono visibili solo quattro immagini con la figlia Pia e Armando Izzo.

