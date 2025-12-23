Anna Kournikova ed Enrique Iglesias, è nato il quarto figlio della coppia

Anna Kournikova ed Enrique Iglesias di nuovo genitori: è nato il quarto figlio della coppia. Il bambino è nato lo scorso 17 dicembre e arriva dopo i gemelli Lucy e Nicholas di 8 anni e Mary di 5. "My Sunshine 12.17.2025", è il post social congiunto, che mostra una foto del nuovo arrivato accanto ad un peluche. Per ora non sono stati rivelati dettagli sul nome o sul sesso del bebé.