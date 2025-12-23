Anna Kournikova ed Enrique Iglesias, è nato il quarto figlio della coppia
Anna Kournikova ed Enrique Iglesias di nuovo genitori: è nato il quarto figlio della coppia. Il bambino è nato lo scorso 17 dicembre e arriva dopo i gemelli Lucy e Nicholas di 8 anni e Mary di 5. "My Sunshine 12.17.2025", è il post social congiunto, che mostra una foto del nuovo arrivato accanto ad un peluche. Per ora non sono stati rivelati dettagli sul nome o sul sesso del bebé.
Un altro figlio per Enrique Iglesias e Anna Kournikova
La quarta gravidanza di Anna Kournikova è stata vissuta nel massimo riserbo. Nessun annuncio ufficiale da parte dell'ex tennista. Solo qualche paparazzata col pancino ma nessuna conferma dai diretti interessati. Fino ad oggi la coppia - legata dal 2001 - ha gestito gravidanze e parti con estrema discrezione, vivendo l'esperienza in privato e lontano dai riflettori.