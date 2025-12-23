Messi, grave incidente stradale per la sorella. Doveva sposarsi il 3 gennaio

Maria Sol Messi, sorella di Leo Messi, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Miami alla vigilia del suo matrimonio, previsto per il 3 gennaio a Rosario, in Argentina. La 32enne ha riportato diverse ferite, tra cui ustioni e due vertebre fratturate. La notizia è stata data dal giornalista argentino Angel de Brito, che ha avuto la conferma dalla madre del famoso calciatore. La ragazza è fuori pericolo ma la situazione non è delle migliori.

Incidente per la sorella di Messi, cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni, Maria Sol Messi si è sentita male mentre era alla guida di un SUV a Miami e si è schiantata contro un muro. A seguito dell'incidente, "ha riportato una gravissima ustione al polso, due vertebre fratturate, una frattura al tallone e una al polso". Ora è riuscita a rientrare in Argentina, dove si sottoporrà ad una lunga riabilitazione. Il suo matrimonio è stato posticipato. La sorella di Messi doveva convolare a nozze il prossimo 3 gennaio con Julián "Tuli" Arellano, l'attuale allenatore della squadra under 19 dell'Inter Miami. I due si amano da ben dodici anni.

Chi è la sorella di Leo Messi, Maria Sol

Maria Sol Messi è la sorella minore di Leo. Lavora nel mondo della moda ed è la proprietaria di un brand di costumi di bagno, spesso pubblicizzati sui social dalla cognata Antonela Roccuzzo. Per un periodo ha vissuto in Spagna, ma poi è tornata in Argentina. È legatissima alla sua terra. Ha conosciuto il futuro marito da ragazzina: a far da Cupido proprio Messi, che ha sempre condiviso con Tuli la passione per il calcio.