Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi, grave incidente stradale per la sorella. Doveva sposarsi il 3 gennaio

Attimi di paura per Leo Messi: sua sorella Maria Sol è rimasta coinvolta in un incidente e ora è costretta ad una lunga riablitazione
2 min
TagsMessi

Maria Sol Messi, sorella di Leo Messi, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Miami alla vigilia del suo matrimonio, previsto per il 3 gennaio a Rosario, in Argentina. La 32enne ha riportato diverse ferite, tra cui ustioni e due vertebre fratturate. La notizia è stata data dal giornalista argentino Angel de Brito, che ha avuto la conferma dalla madre del famoso calciatore. La ragazza è fuori pericolo ma la situazione non è delle migliori.

Incidente per la sorella di Messi, cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni, Maria Sol Messi si è sentita male mentre era alla guida di un SUV a Miami e si è schiantata contro un muro. A seguito dell'incidente, "ha riportato una gravissima ustione al polso, due vertebre fratturate, una frattura al tallone e una al polso". Ora è riuscita a rientrare in Argentina, dove si sottoporrà ad una lunga riabilitazione. Il suo matrimonio è stato posticipato. La sorella di Messi doveva convolare a nozze il prossimo 3 gennaio con Julián "Tuli" Arellano, l'attuale allenatore della squadra under 19 dell'Inter Miami. I due si amano da ben dodici anni.

Chi è la sorella di Leo Messi, Maria Sol

Maria Sol Messi è la sorella minore di Leo. Lavora nel mondo della moda ed è la proprietaria di un brand di costumi di bagno, spesso pubblicizzati sui social dalla cognata Antonela Roccuzzo. Per un periodo ha vissuto in Spagna, ma poi è tornata in Argentina. È legatissima alla sua terra. Ha conosciuto il futuro marito da ragazzina: a far da Cupido proprio Messi, che ha sempre condiviso con Tuli la passione per il calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

La statua di MessiMessi in India

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS