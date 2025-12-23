Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Benzema compra un quadro di Picasso e lascia tutti senza parole: quanto ha pagato

Benzema compra un quadro di Picasso e lascia tutti senza parole: quanto ha pagato

Karim Benzema si è regalato un prezioso dipinto per il suo 38esimo compleanno: "Benvenuto a casa, Picasso"
TagsBenzemaPicasso

Karim Benzema ha deciso di farsi un regalo molto prezioso per il suo 38esimo compleanno. L'attaccante nato il 19 dicembre 1987 ha acquistato un quadro di Picasso e quando ha mostrato l'opera d'arte sui social ha lasciato davvero tutti senza parole.

Quanto costa il quadro di Picasso che ha comprato Benzema

Ritratto di un uomo barbuto: è questo il titolo dell’opera che Karim Benzema ha esposto con orgoglio nella sua casa, accompagnandola sui social con una frase eloquente, “Benvenuto a casa, Picasso”. Il dipinto, datato 1964, è l’ultimo prestigioso acquisto del campione francese, che se lo è aggiudicato a colpi di rilanci da capogiro. Sebbene non esista una cifra ufficiale, la valutazione dell’opera oscilla tra i 9,5 e i 15 milioni di euro. Un investimento importante che conferma, ancora una volta, la passione di Benzema per l’arte e il lusso, mai nascosta nel corso della sua carriera.

Il significato del quadro di Picasso acquistato da Benzema

Il dipinto raffigura un uomo barbuto che indossa una camicia a righe, un capo d'abbigliamento spesso indossato da Picasso e che divenne uno dei suoi simboli più iconici. Per questo motivo, alcuni esperti ritengono che l'uomo ritratto sia in realtà Picasso stesso, che usò questa figura barbuta per rappresentarsi senza ricorrere a una somiglianza letterale. Finora, il dipinto era esposto alla Helly Nahmad Gallery di New York, una delle gallerie più famose di arte cubista e impressionista.

