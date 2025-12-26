Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato© ANSA

Lutto in casa Agnelli: morta Maria Sole, sorella dell'Avvocato

Aveva 100 anni, fino al 2018 è stata presidente della Fondazione Agnelli
1 min

Lutto in casa Agnelli: è morta oggi Maria Sole, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

