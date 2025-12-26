Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kate Middleton, il principe Louis ruba i regali: cosa è successo a Natale© Youtube

Kate Middleton, il principe Louis ruba i regali: cosa è successo a Natale

A Sandringham, il principe Louis sorprende tutti: un gesto improvviso e goloso lo trasforma in protagonista inatteso a Natale
2 min
TagsKate MiddletonPrincipe LouisPrincipe William

Il 25 dicembre a Sandringham, la royal family britannica ha seguito la tradizione della messa di Natale a Santa Maria Maddalena, tra sorrisi, saluti ai sudditi e pose da perfetti membri della famiglia reale. Ma quest’anno il vero protagonista non è stato né re Carlo né la regina Camilla: a rubare la scena è stato il principe Louis, sette anni, terzogenito di William e Kate.

Kate Middleton, il figlio Louis e il regalo per il principe William

Mentre George distribuiva sorrisi e auguri e Charlotte deliziava i presenti concedendo selfie, Louis ha conquistato tutti con un gesto spontaneo e irresistibile: eccitato per un regalo destinato a William – un’enorme cioccolatino della Lindt – non ha esitato a prenderla con decisione e farla propria. Cullando il dolce come un tesoro, lo ha portato con sé lungo tutto il percorso verso la chiesa, dimostrando che, royal o no, la tentazione dei dolci è universale. E il video è diventato subito virale.

Il principe Louis, il figlio di Kate e William è una piccola peste (adorabile)

Un gesto spontaneo che ha ricordato a tutti che, royal o no, di fronte a una dolce tentazione nessuno può resistere. Soprattutto quando si è ancora molto piccoli. Un momento che ha strappato risate e applausi tra i sudditi e che ha reso questo Natale a Sandringham memorabile: tra tradizione e glamour, il principe Louis ha dimostrato di avere personalità e senso dello spettacolo già da re in miniatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Come sta Re CarloMeghan Markle torna a recitare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS