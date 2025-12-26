Kate Middleton, il principe Louis ruba i regali: cosa è successo a Natale

Il 25 dicembre a Sandringham, la royal family britannica ha seguito la tradizione della messa di Natale a Santa Maria Maddalena, tra sorrisi, saluti ai sudditi e pose da perfetti membri della famiglia reale. Ma quest’anno il vero protagonista non è stato né re Carlo né la regina Camilla: a rubare la scena è stato il principe Louis, sette anni, terzogenito di William e Kate.

Kate Middleton, il figlio Louis e il regalo per il principe William

Mentre George distribuiva sorrisi e auguri e Charlotte deliziava i presenti concedendo selfie, Louis ha conquistato tutti con un gesto spontaneo e irresistibile: eccitato per un regalo destinato a William – un’enorme cioccolatino della Lindt – non ha esitato a prenderla con decisione e farla propria. Cullando il dolce come un tesoro, lo ha portato con sé lungo tutto il percorso verso la chiesa, dimostrando che, royal o no, la tentazione dei dolci è universale. E il video è diventato subito virale.

Il principe Louis, il figlio di Kate e William è una piccola peste (adorabile)

Un gesto spontaneo che ha ricordato a tutti che, royal o no, di fronte a una dolce tentazione nessuno può resistere. Soprattutto quando si è ancora molto piccoli. Un momento che ha strappato risate e applausi tra i sudditi e che ha reso questo Natale a Sandringham memorabile: tra tradizione e glamour, il principe Louis ha dimostrato di avere personalità e senso dello spettacolo già da re in miniatura.