Morta Brigitte Bardot, Francia in lutto: icona del cinema, aveva 91 anni

Morta Brigitte Bardot: aveva 91 anni

Mito nazionale francese, l'unico che di questi tempi metterebbe d'accordo tutte le rissose anime della nazione, la Bardot a ottobre era stata ricoverata nell'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua villa La Mandrague a Saint Tropez. Aveva gravi problemi di salute e aveva subito "un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". Risale a oltre 50 anni fa la sua ultima apparizione come attrice e sex symbol e la diva non ha mai avuto un ripensamento: cinema, spettacolo, notorietà e paparazzi non facevano più per lei, anzi non sono mai stati compagni felici della sua vita da donna pubblica. Dal 1974 aveva spento pettegolezzi e passioni: si era sposata nel 1992 con Bernard D'Ormale (il suo quarto marito), esponente di spicco del Front National di Jean-Marie Le Pen nel sud della Francia, rassicurante uomo d'affari, amante come lei degli animali. Nella sua villa hanno vissuto in questi anni sereni cani, gatti, capre e la fondazione che porta il suo nome si batte da decenni per la tutela degli animali.

L'annuncio della fondazione che porta il suo nome

Un aspetto che sottolinea anche il comunicato con cui la Fondazione che porta il suo nome ha annunciato "con immensa tristezza" il decesso della sua fondatrice "attrice e cantante riconosciuta da tutto il mondo che ha s...". Parole che sono la spia di un carattere ribelle e indipendente, incapace di stare dentro i binari della convenzione, si trattasse di sesso o di amore, di idee politiche o di impegno sociale. Di recente, raccontandosi a una giornalista, aveva puntualizzato: "Non sono un'eremita! Leggo i giornali, guardo la tv, rimango vigile e osservo questo mondo che diventa un circo. Il modo in cui trattiamo il nostro pianeta è abominevole: riscaldamento globale, inondazioni, una demografia esplosiva…".