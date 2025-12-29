La Fondazione Polito promuove il nuovo software ad alta tecnologia per lo studio delle morti improvvise
A Santa Maria di Castellabate il nuovo software ad alta tecnologia per lo studio delle morti improvvise, firmato Fondazione Polito. L'annuncio in una nota: "La Fondazione Polito, nello studio di Santa Maria di Castellabate (SA) diretto dal Dott. Roberto Viceconti, offre un servizio d’avanguardia dedicato alle morti improvvise. Un progetto innovativo con nuovo software specialistico e apparecchiature di alto livello potenziate dall’Intelligenza Artificiale, per analisi più rapide e risultati più precisi".