Strage a Crans-Montana, corpi irriconoscibili per le ustioni: il dramma che scuote l'Europa
Almeno quaranta morti e un centinaio di feriti: questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Un bar, chiamato Le Constellation e molto frequentato dai turisti, è andato a fuoco intorno all'una e mezza di notte. Le vittime, non sarebbero identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Impossibile al momento stabilire se ci sono degli italiani coinvolti. L'Ambasciatore d'Italia in Svizzera e la Console Generale d'Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell'Unità di Crisi e dell'Unità tutela degli italiani.