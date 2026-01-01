Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Strage a Crans-Montana, corpi irriconoscibili per le ustioni: il dramma che scuote l'Europa

Strage a Crans-Montana, corpi irriconoscibili per le ustioni: il dramma che scuote l'Europa

Durante i festeggiamenti di Capodanno, è esploso un bar, pieno di turisti. Il bilancio è pesantissimo
1 min

Almeno quaranta morti e un centinaio di feriti: questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Un bar, chiamato Le Constellation e molto frequentato dai turisti, è andato a fuoco intorno all'una e mezza di notte. Le vittime, non sarebbero identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Impossibile al momento stabilire se ci sono degli italiani coinvolti. L'Ambasciatore d'Italia in Svizzera e la Console Generale d'Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell'Unità di Crisi e dell'Unità tutela degli italiani.

"Una vera carneficina"

"Alcuni conoscenti mi hanno parlato di ragazzi usciti dal locale insanguinati, alcuni senza vestiti. Una vera carneficina", ha detto Michela Ris, vicesindaca di Ascona e deputata in Gran Consiglio. La maggior parte dei feriti presenta ferite con gravi ustioni ed è stata trasferita all'ospedale del Vallese: il reparto di terapia intensiva è ora al completo. Sono "in corso verifiche per l'eventuale coinvolgimento di nostri connazionali", ha confermato sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

