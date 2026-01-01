Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Cristina Chiabotto a Crans Montana a Capodanno: "Siamo qui e siamo bene..."

L’ex Miss Italia con una storia Instagram rassicura tutti dopo la tragedia in Svizzera: “Non ci sono parole…”
1 min
TagsCronacacrans montanaincendio

CRANS MONTANA (Svizzera) - Una serata drammatica ha segnato la notte di Capodanno a Crans Montana. Un incendio all’interno di uno dei locali più in voga ha causato la morte di oltre quaranta persone e il ferimento di un centinaio di persone. Una tragedia enorme che ha coinvolto soprattutto ragazzi Under 30 che si erano riuniti lì per trascorrere l‘ultima notte dell’anno. Tra i tanti turisti che hanno scelto la località montana anche l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto che ha voluto rassicurare tutti con un messaggio postato sul proprio profilo social. “Siamo qui e per fortuna stiamo bene - scrive l’ex Miss Italia - che tragedia! Un abbraccio a tutte le famiglie coinvolte… Non ci sono parole!”.

