Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La regina Camilla aggredita in treno: "Un uomo ha provato a violentarmi"  © GettyImages

La regina Camilla aggredita in treno: "Un uomo ha provato a violentarmi"  

La moglie di re Carlo racconta per la prima volta il tentativo di violenza subito, rompendo il silenzio su un tema a lungo rimasto tabù
3 min
TagsRegina Camilla

La regina Camilla ha scelto di rompere il silenzio su un episodio mai raccontato prima, legato alla sua adolescenza. In una rara intervista radiofonica concessa alla BBC, la sovrana ha rivelato di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale mentre viaggiava in treno nel Regno Unito, negli anni Sessanta. Una testimonianza personale inserita in un dibattito più ampio sulla violenza contro le donne, tema al quale Camilla dedica da tempo il proprio impegno pubblico.

Il racconto inedito della regina Camilla

L’intervista è andata in onda nel Today Program di BBC Radio 4. Camilla, allora poco più che una ragazza, ha raccontato di trovarsi su un treno, immersa nella lettura di un libro, quando "un uomo mi ha aggredita". Un ricordo riaffiorato con lucidità e accompagnato da emozioni ancora vive. "Ero furiosa", ha spiegato, sottolineando come la reazione istintiva fosse stata segnata dalla rabbia più che dalla paura. A colpire è anche il racconto del momento immediatamente successivo. Una volta scesa dal treno, la giovane Camilla si era incontrata con la madre, che aveva subito notato il suo stato di agitazione. "Perché ti si rizzano i capelli? E perché manca un bottone dal tuo cappotto?", le avrebbe chiesto, intuendo che qualcosa di grave fosse accaduto. Un episodio rimasto a lungo confinato nella sfera privata, mai reso pubblico fino ad oggi.

"La violenza è rimasta un tabù per troppo tempo"

La decisione di parlarne, ha spiegato la regina, nasce dalla consapevolezza che la violenza domestica e sessuale è stata per troppo tempo un argomento tabù. "È rimasta nell’ombra così a lungo che molte persone non si rendono conto di quanto sia grave la situazione", ha detto. Da qui la scelta di utilizzare la propria posizione pubblica per dare voce a un problema che continua a colpire milioni di donne. "Se ho un piccolo pulpito su cui stare, mi piacerebbe salirci", ha aggiunto Camilla, spiegando che parlare e ascoltare resta, a suo avviso, uno degli strumenti più efficaci per rompere il silenzio. "Non c’è molto che io possa fare se non parlare con la gente". Una testimonianza che, al di là del ruolo istituzionale, restituisce una dimensione profondamente umana della 76enne e rafforza il messaggio di attenzione e solidarietà verso le vittime di violenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Come sta Re CarloMeghan Markle torna a recitare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS