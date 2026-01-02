Big Mama dimagrita, quanti chili ha perso e perché: il video fa milioni di visualizzazioni

Big Mama è dimagrita. Tanto. Lo dimostra un video delle ultime ore su Tik Tok che ha realizzato milioni di visualizzazioni. Nel video si vede la cantante con i capelli lunghi e con un corpo molto più magro. Le visualizzazioni sono milioni, i commenti migliaia. A chi le fa notare che è bella "adesso" lei risponde: "Sono sempre stata bella". Non solo: a chi le dice che avrebbe fatto delle sue forme "una forza, ora sei come le altre" lei giustamente replica: "Che c'entra qua si parla di salute". Semplice, facile. E giusto.

Big Mama dimagrita, quanto chili ha perso e perché

In attesa che sia la diretta interessata a dirlo (Marianna Mammone, 26 anni a marzo), se vorrà, sembra che la cantante abbia perso circa 20 chili negli ultimi mesi e sembra che alla base non ci siano questioni di vanità ma necessità di essere a posto con il proprio corpo e la propria salute. Prima del video virale su TikTok, Big Mama aveva condiviso su Instagram alcune foto ricordo di un anno che lei stessa ha definito "il peggiore della mia vita". In passato la cantante aveva parlato tanto del rapporto con il suo corpo: "Ma lasciatemi vivere. Che ne sapete della mia storia? Del mio corpo? Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?".