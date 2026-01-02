Incredibile a Disney World: eroe blocca un masso da 180 chili verso la folla durante Indiana Jones

Disney World, impiegato blocca un masso gigante e diventa eroe

L'impiegato è stato colpito dal masso ed è rimasto ferito ma è stato subito soccorso dai colleghi. La Disney ha confermato l'incidente, avvenuto martedì scorso (30 dicembre) durante lo spettacolo 'Indiana Jones Epic Stunt Spectacular', al parco divertimenti di Orlando. "La sicurezza è la nostra priorità. Quella parte dello spettacolo verrà modificata non appena il nostro team completerà la revisione di quanto accaduto", ha assicurato un portavoce. La scena del masso che insegue Indiana Jones è una sequenza iconica di 'I predatori dell'arca perduta" del 1981, il primo film della popolare saga di Steven Spielberg che vedeva Harrison Ford nei panni dell'avventuroso archeologo.