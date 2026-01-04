Venezuela, le terribili profezie di Baba Vanga e Nostradamus si stanno avverando?

Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Venezuela e la cattura di Maduro , riemergono in rete con maggiore forza le terribili profezie di Baba Vanga e Nostradamus per il 2026 . Tra le previsioni più allarmanti della mistica bulgara per il nuovo anno c'è la possibilità di una Terza Guerra Mondiale, mentre il collega francese aveva predetto una "grande guerra di sette mesi". Molte le domande degli utenti in queste ore: i recenti fatti in America potrebbero essere considerati l'inizio di una guerra?

Le profezie di Baba Vanga e Nostradamus per il 2026

Secondo le profezie di Baba Vanga, esiste la possibilità di una Terza Guerra Mondiale nel 2026. La veggente bulgara ha messo in guardia dall'escalation dei conflitti tra le principali potenze globali, tra cui Cina, Russia e Stati Uniti. Focolai attuali come Taiwan e il conflitto tra Russia e Ucraina sono spesso citati in relazione a questo allarme. Nonostante tutto, però, per Vanga il mondo non finirà prima del 5079. Nostradamus aveva invece previsto una "grande guerra di sette mesi" nel 2026, che potrebbe condurre verso una lotta mondiale. Le interpretazioni suggeriscono gravi perdite e distruzioni, che potrebbero rimodellare la politica globale.

Misterioso attacco pianificato sotto la copertura dell'oscurità

Una profezia di Nostradamus per il 2026 parla inoltre di "un grande uomo" che "sarà colpito nel giorno da un fulmine". Viene inoltre utilizzata l'espressione "sciame d'api". Gli interpreti affermano che "api" qui non si riferisce alle api vere e proprie, ma molto probabilmente ad un attacco segreto e pianificato. E per molti l'azione militare notturna di Trump in Venezuela è stata esattamente in linea con la previsione di Nostradamus.