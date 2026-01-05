Dramma per Evangeline Lilly, l'attrice di Lost e Ant-Man: "Danni cerebrali, il mio cervello va a capacità ridotta"

Evangeline Lilly racconta per la prima volta le conseguenze di un grave incidente avvenuto lo scorso maggio su una spiaggia delle Hawaii. L’attrice canadese, 46 anni , ha rivelato di aver riportato danni cerebrali in seguito a una caduta violenta, condividendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute attraverso un video pubblicato su Instagram all’inizio del nuovo anno. Lilly ha spiegato di essere collassata improvvisamente e di essere caduta a faccia in giù contro un masso. L’impatto le ha causato cicatrici al volto, lividi diffusi e quello che inizialmente sembrava essere solo una commozione cerebrale. A distanza di mesi, però, gli accertamenti medici hanno restituito un quadro più complesso. Dopo essersi sottoposta a una scansione cerebrale, l’attrice di Lost ha raccontato di aver ricevuto notizie tutt’altro che rassicuranti.

Danni cerebrali per l'attrice Evangeline Lilly

"È la fine del primo gennaio, il primo giorno del 2026", ha detto nel video, spiegando di entrare nel nuovo anno con una diagnosi difficile da accettare. "Molti di voi mi hanno chiesto come sto e cosa abbia rivelato la scansione cerebrale", ha aggiunto. "I risultati mostrano che quasi tutte le aree del mio cervello funzionano a capacità ridotta". Secondo quanto riferito dall’attrice, il trauma cranico ha provocato danni cerebrali, probabilmente aggravati da altri fattori che ora dovranno essere approfonditi insieme ai medici. Il percorso di recupero, ha ammesso, sarà lungo e impegnativo. Lilly non nasconde la difficoltà del momento, ma si dice determinata ad affrontarlo con disciplina e pazienza. "Il mio compito ora è arrivare in fondo alla questione con i miei medici", ha spiegato, sottolineando come il lavoro e l’impegno costante siano, al momento, l’unica strada possibile verso la guarigione.

Il declino cognitivo di Evangeline Lilly

Nel suo racconto emerge anche una riflessione più intima sul cambiamento imposto dall’incidente. L’attrice ha parlato apertamente di un declino cognitivo legato al trauma, ma ha riconosciuto che l’esperienza l’ha costretta a rallentare, a rivedere le priorità e il ritmo della sua vita. "Mi sono spaccata la faccia, ma questo mi ha aiutato a fermarmi", ha detto con una lucidità disarmante. Nonostante la gravità della diagnosi, Evangeline Lilly ha concluso il suo messaggio con una nota di gratitudine. Si è detta "straordinariamente grata" per essere viva e ha raccontato di aver vissuto un Natale insolitamente tranquillo, segnato proprio da questo nuovo approccio più lento e consapevole alla quotidianità. Un inizio d’anno difficile, ma affrontato con la volontà di trasformare una prova durissima in un’occasione di ascolto e ricostruzione.