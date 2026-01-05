Sara Carbonero ricoverata d'urgenza a Lanzarote: "Il 2 gennaio ha cominciato a sentirsi male"

Paura e vacanza finita male per la giornalista Sara Carbonero, ex moglie del portiere Casillas. La donna, infatti, è stata ricoverata d'urgenza sull'isola di Lanzarote, dove stava trascorrendo le vacanze invernali. La notizia è stata rivelata dalla rivista "Semana", che ha scritto che la Carbonero si è sentita male prima di essere portata in ospedale, dove poi è rimasta per eseguire dei test e restare sotto osservazione dei medici.