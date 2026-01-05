Sara Carbonero ricoverata d'urgenza a Lanzarote: "Il 2 gennaio ha cominciato a sentirsi male"
Paura e vacanza finita male per la giornalista Sara Carbonero, ex moglie del portiere Casillas. La donna, infatti, è stata ricoverata d'urgenza sull'isola di Lanzarote, dove stava trascorrendo le vacanze invernali. La notizia è stata rivelata dalla rivista "Semana", che ha scritto che la Carbonero si è sentita male prima di essere portata in ospedale, dove poi è rimasta per eseguire dei test e restare sotto osservazione dei medici.
Sara Carbonero, il silenzio sui social
"Le ultime ore del 2025 e le prime ore del 2026 non avrebbero potuto essere migliori. Fare il bagno in mare, l'isola più bella e la compagnia di lusso", aveva scritto la giornalista nei giorni precedenti, mentre era insieme a Jose Luis Cabrera, il nuovo compagno. Poi il silenzio sui social: As scrive che il 2 gennaio ha iniziato a stare male. Dall'entourage di Carbonero trapela pochissimo. Si chiede "prudenza", nonostante "qualche preoccupazione" ma anche "attenzione ed evitare speculazioni". Va ricordato che alla 41enne, qualche anno fa, era stato diagnosticato un tumore ovarico che ha superato dopo lungo un trattamento che includeva la chemioterapia.