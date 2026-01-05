Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sara Carbonero ricoverata d'urgenza a Lanzarote: "Il 2 gennaio ha cominciato a sentirsi male"© EPA

Sara Carbonero ricoverata d'urgenza a Lanzarote: "Il 2 gennaio ha cominciato a sentirsi male"

La giornalista, ex moglie di Casillas, sta eseguendo dei test e resta sotto osservazione in ospedale: tutti i dettagli
2 min
Tagssara cabonero

Paura e vacanza finita male per la giornalista Sara Carbonero, ex moglie del portiere Casillas. La donna, infatti, è stata ricoverata d'urgenza sull'isola di Lanzarote, dove stava trascorrendo le vacanze invernali. La notizia è stata rivelata dalla rivista  "Semana", che ha scritto che la Carbonero si è sentita male prima di essere portata in ospedale, dove poi è rimasta per eseguire dei test e restare sotto osservazione dei medici.   

Sara Carbonero, il silenzio sui social 

"Le ultime ore del 2025 e le prime ore del 2026 non avrebbero potuto essere migliori. Fare il bagno in mare, l'isola più bella e la compagnia di lusso", aveva scritto la giornalista nei giorni precedenti, mentre era insieme a Jose Luis Cabrera, il nuovo compagno. Poi il silenzio sui social: As scrive che il 2 gennaio ha iniziato a stare male. Dall'entourage di Carbonero trapela pochissimo. Si chiede "prudenza", nonostante "qualche preoccupazione" ma anche "attenzione ed evitare speculazioni". Va ricordato che alla 41enne, qualche anno fa, era stato diagnosticato un tumore ovarico che ha superato dopo lungo un trattamento che includeva la chemioterapia.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS