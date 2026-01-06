Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
La donna più anziana di Spagna ha 112 anni e un figlio di 93: "Mangia a ogni pasto..."© Youtube

La donna più anziana di Spagna ha 112 anni e un figlio di 93: "Mangia a ogni pasto..."

A 112 anni Teresa Fernández è la donna più anziana di Spagna: vita semplice, salute sorprendente e un’abitudine quotidiana che incuriosisce gli esperti
3 min

Teresa Fernández ha 112 anni e una quotidianità che, per molti versi, sorprende per la sua normalità. Nata il 29 luglio 1913 a Zambroncinos del Páramo, nella provincia di León, è oggi la donna più anziana di Spagna. Il primato è stato riconosciuto ufficialmente l’11 novembre scorso, dopo la validazione della sua età da parte di LongeviQuest, l’organizzazione internazionale che certifica i casi di longevità estrema. 

Il segreto di Teresa per superare i cento anni

Un traguardo raro, che inevitabilmente richiama l’attenzione di studiosi ed esperti. Teresa, però, non ama le etichette e continua a vivere come ha sempre fatto. Abita nella stessa casa in cui è nata, circondata dalla sua famiglia: sette figli, sei dei quali ancora in vita. Due hanno superato i 90 anni e il primogenito, Ángel, detiene a sua volta un primato singolare: è lo spagnolo più anziano con la madre ancora vivente. A colpire non è solo l’età, ma lo stato di salute. Come raccontano i figli al quotidiano El Español, Teresa dorme bene, mangia con appetito e assume un solo farmaco, per il controllo del colesterolo. Nessuna terapia complessa, nessuna rinuncia particolare. E poi c’è un’abitudine che non passa inosservata: un bicchiere di vino a ogni pasto, una consuetudine mantenuta per tutta la vita. Solo nelle occasioni speciali si concede un piccolo liquore alle erbe.

I benefici del consumo moderato di vino

Un dettaglio che riaccende il dibattito sul rapporto tra vino e longevità. Diversi studi hanno evidenziato come un consumo moderato di vino rosso possa avere effetti benefici, grazie alla presenza di polifenoli e resveratrolo, sostanze con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, associate alla protezione cardiovascolare. È una tesi sostenuta anche da Dan Buettner, studioso delle rinominate zone blu, le aree del mondo in cui si vive più a lungo. Gli esperti, tuttavia, invitano alla prudenza: i benefici sono legati a quantità molto contenute e inserite in uno stile di vita equilibrato, attivo e socialmente ricco. Ed è forse proprio questo il segreto di Teresa Fernández: una vita scandita da ritmi semplici, legami familiari solidi e abitudini mai eccessive. A 112 anni, più che una ricetta miracolosa, la sua storia racconta la forza della continuità.

