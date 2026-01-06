La tragedia di Crans-Montana ha sfiorato la famiglia Carrisi-Lecciso. Bido, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, ha rischiato di trovarsi a Le Constellation proprio la notte di Capodanno, quando un incendio nel noto locale svizzero ha causato la morte di 40 giovani, sei dei quali italiani. A raccontarlo è la stessa Loredana Lecciso, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno – Puglia, nella quale ripercorre giorni segnati da tensione e paura.

A Crans-Montana doveva esserci anche il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso

Bido, 23 anni, frequenta abitualmente Le Constellation e la sua presenza quella sera sarebbe stata tutt’altro che improbabile. "Bido frequenta quel locale e ha rischiato di essere lì proprio quella tragica notte", ha rivelato la Lecciso. Crans-Montana è da tempo un luogo familiare per il ragazzo: lì si è diplomato, vi ha trascorso diverse estati insieme alla sorella Jasmine e lì vive la sua fidanzata, Emily. Durante le festività natalizie, la famiglia Carrisi si era riunita proprio nella località svizzera. "È un posto bellissimo - ha raccontato la Lecciso –. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale dove poi è avvenuta la strage". A cambiare il corso degli eventi è stata una decisione presa all’ultimo momento: Bido e la fidanzata hanno scelto di rientrare in Puglia per salutare il nuovo anno. "Tra le varie alternative – ha aggiunto Loredana – c’era anche quella di restare a Crans. E se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi certamente a Le Constellation".

Per Albano il figlio Bido è stato salvato da Cellino San Marco

Al Bano, ha sottolineato Loredana Lecciso, è convinto che "Cellino San Marco li abbia salvati". Un pensiero che si accompagna al sollievo per lo scampato pericolo, ma anche a una profonda partecipazione al dolore delle famiglie colpite. "Sono felice che sia andata così – ha concluso la soubrette – ma il mio sollievo non allevia il dramma che stanno vivendo i familiari delle vittime. Non oso immaginare cosa provino quelle mamme e quei papà. Il mio cuore è con loro".