Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti© ANSA

Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti

Il primo premio da cinque milioni di euro è stato venduto nella capitale. Festeggiano anche a Ciampino e Albano Laziale
1 min

Il primo premio della Lotteria Italia premia la capitale. Il tagliando vincente da 5 milioni di euro è stato infatti venduto a Roma: si tratta del biglietto con la serie T270462. Mai come quest'anno a festeggiare sono gli abitanti della Regione Lazio: anche il secondo premio (da 2,5 milioni di euro) è stato infatti venduto nella stessa Regione: precisamente a Ciampino. Si tratta del tagliando Serie E 334755.

Il quinto premio va ad Albano Laziale

Chiude il cerchio fortunato il quinto e ultimo premio della prima categoria (da un milione di euro), venduto ad Albano Laziale e che va al tagliando Q 331024. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia, mentre il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Lotteria Italia, i biglietti vincentiLotteria Italia 2025: la lista

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS