Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti
Il primo premio della Lotteria Italia premia la capitale. Il tagliando vincente da 5 milioni di euro è stato infatti venduto a Roma: si tratta del biglietto con la serie T270462. Mai come quest'anno a festeggiare sono gli abitanti della Regione Lazio: anche il secondo premio (da 2,5 milioni di euro) è stato infatti venduto nella stessa Regione: precisamente a Ciampino. Si tratta del tagliando Serie E 334755.
Il quinto premio va ad Albano Laziale
Chiude il cerchio fortunato il quinto e ultimo premio della prima categoria (da un milione di euro), venduto ad Albano Laziale e che va al tagliando Q 331024. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia, mentre il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro.