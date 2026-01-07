Lotteria Italia, pioggia di milioni su Roma e il Lazio: tutti i biglietti vincenti

Il primo premio della Lotteria Italia premia la capitale. Il tagliando vincente da 5 milioni di euro è stato infatti venduto a Roma: si tratta del biglietto con la serie T270462. Mai come quest'anno a festeggiare sono gli abitanti della Regione Lazio: anche il secondo premio (da 2,5 milioni di euro) è stato infatti venduto nella stessa Regione: precisamente a Ciampino. Si tratta del tagliando Serie E 334755.