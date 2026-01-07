Sara Carbonero in ospedale, operata d'urgenza durante la vacanza: come sta 

L'inizio dell'anno non è stato dei più favorevoli per Sara Carbonero. La giornalista si è recata alle Canarie con il nuovo compagno, José Luis Cabrera , e un gruppo di amici, con l'intenzione di salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 in un contesto idilliaco. Tuttavia, quello che prometteva di essere un Capodanno perfetto ha preso una brutta piega. Venerdì 2 gennaio l'ex di Casillas ha iniziato a sentirsi male e i sintomi erano così intensi da richiedere cure mediche . Carbonero è stata trasferita in un ospedale di Lanzarote e, data la sua storia clinica, il personale ha deciso di ricoverarla per un monitoraggio più attento. Lo stesso giorno, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza e si sta ancora riprendendo bene nel reparto di terapia intensiva. L'intervento a cui è stata sottoposta, la cui natura è ancora top secret, richiede un periodo di riposo assoluto per garantirne la completa guarigione, pertanto rimarrà ricoverata in ospedale per alcuni giorni. In seguito sarà possibile il trasferimento in un'altra struttura e, date le circostanze uniche dell'arcipelago, il trasporto potrebbe essere effettuato in elicottero. Il nuovo intervento non dovrebbe però essere collegato al tumore alle ovaie scoperto qualche tempo fa.

Come sta Sara Carbonero dopo l'intervento chirurgico

Come riporta Hola, le persone più vicine a Sara Carbonero hanno esortato tutti a "evitare speculazioni" sulle condizioni di salute della giornalista. "Si sta riprendendo, va tutto bene. Non è in gravi condizioni", hanno chiarito. La 41enne è attualmente in condizioni stabili e in fase di recupero. Le persone a lei più vicine le raccomandano cautela e rispetto mentre rimane sotto controllo medico. In questo momento difficile le sono accanto il suo fidanzato, l'imprenditore Jota Cabrera, e la sua inseparabile amica, Isabel Jiménez.

La riflessione di Sara Carbonero

"La mia più grande felicità in questo momento è stare bene. Quando una persona è in salute, può avere molti problemi, ma quando non è in salute, ne ha solo uno", ha detto qualche mese fa Sara Carbonero in un'intervista alla rivista Women's Health. "Compiere 40 anni è stato molto difficile per me, quindi sapevo di volerlo festeggiare con stile. Ed è esattamente quello che ho fatto. Spero di festeggiare ancora per molti anni", ha aggiunto.