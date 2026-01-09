Martina Colombari: "Tre risonanze magnetiche e un'ecografia". Cos'è successo dopo Ballando con le Stelle

Martina Colombari non ha alzato la coppa di Ballando con le stelle , ma ha vinto qualcosa di altrettanto importante: l’affetto del pubblico. L’ex Miss Italia è stata una delle protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, capace di unire eleganza, determinazione e un racconto personale che ha colpito dritto al cuore degli spettatori.

Il percorso di Martina Colombari a Ballando con le Stelle

Nel corso delle settimane, la Colombari non si è limitata a scendere in pista. Ha scelto di mettersi a nudo, raccontando senza filtri la sua vita lontano dai riflettori: il rapporto con il figlio Achille, le difficoltà attraversate come madre, il sostegno reciproco che ha permesso alla famiglia di superare momenti complessi. E poi l’amore con Billy Costacurta, compagno di vita e alleato silenzioso in un’avventura che si è rivelata molto più dura di quanto apparisse in tv. Dal punto di vista tecnico, Martina ha dimostrato crescita e impegno, affrontando coreografie sempre più complesse con spirito competitivo. Un atteggiamento che è piaciuto molto al pubblico.

Martina Colombari e i controlli dopo Ballando con le Stelle

Ma ogni sfida ha un prezzo. A distanza di poche settimane dalla fine del programma, Martina Colombari ha raccontato sui social il “conto” presentato dal suo corpo. In una storia Instagram ha rivelato di essersi sottoposta a tre risonanze magnetiche e un’ecografia, una vera e propria batteria di controlli medici dopo lo sforzo accumulato durante il dancing show. "Post Ballando con le stelle, ma ne è valsa la pena", ha scritto, lasciando intendere che, nonostante dolori e acciacchi, rifarebbe tutto da capo. Un messaggio chiaro, che profuma di mentalità sportiva: stringere i denti, andare oltre il limite e accettare le conseguenze senza rimpianti. Martina Colombari esce da Ballando senza trofeo, ma con la consapevolezza di aver dato tutto. E, come spesso accade nello sport, è proprio questo a fare la differenza.