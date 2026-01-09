Viva El Tour incanta l'Italia: quando il talk sportivo diventa spettacolo teatrale

ROMA - Dallo studio al palcoscenico . Viva El Futbol , il talk sportivo che ha conquistato il web, debutta nei teatri con Viva El Tour, un progetto live, nato nell’ambito dell’accordo con Urban Vision Group prodotto con il supporto di Skyline Srl, che intreccia calcio, cultura e linguaggi pop.

Il Talk Live a Teatro

Sul palco, pronti a incontrare la platea, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, affiancati per l’occasione da Corrado Tedeschi. Talk, dibattiti, domande e interazione con il pubblico renderanno ogni tappa un evento unico, a metà tra racconto e partecipazione collettiva.

Il Racconto Off-Stage

Oltre alle tappe live nei teatri, il progetto prevede una parte “off-stage”: vlog, mini documentari e contenuti digitali per raccontare il dietro le quinte e le città che ospitano le tappe del tour.

I biglietti delle prime tappe sono già disponibili su TicketOne. Il tour è partito da Napoli il 24 novembre scorso e toccherà sei città e i teatri più noti del Paese:

• Napoli – Palapartenope – 24 novembre 2025

• Torino – Teatro Alfieri – 15 dicembre 2025

• Catania – Teatro Metropolitan – 12 gennaio 2026

• Bari – Teatro Team – 2 febbraio 2026

• Roma – Auditorium Conciliazione – 23 febbraio 2026

• Milano – Teatro Arcimboldi – 16 marzo 2026

• Firenze Teatro Verdi – 23 marzo 2026

• Sanremo – Teatro Ariston – 30 marzo 2026