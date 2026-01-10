Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Can Yaman arrestato in Turchia in un blitz antidroga© ANSA

Can Yaman arrestato in Turchia in un blitz antidroga

L'attore, popolarissimo in Italia, è coinvolto in un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul
1 min
TagsCan Yaman

Un blitz nella notte della polizia turca ha portato all'arresto di sette persone tra cui figurano anche l'attrice Selen Gorguzel e l'attore Can Yaman, popolarissimo in Italia per essere stato protagonista di alcune serie tv di successo, come Sandokan. Yaman è stato arrestato durante un'operazione antidroga a Istanbul che ha registrato irruzioni in nove locali notturni e che si inscrive nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Yaman e Gorguzel sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito fonti citate dai media turchi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

