Caterina Balivo in ospedale in Argentina, paura per la conduttrice

Momenti di apprensione per Caterina Balivo durante il rientro dalle vacanze di Capodanno trascorse in Argentina . La conduttrice di La Volta Buona è stata colta da un malore improvviso all’aeroporto di Buenos Aires e ha perso i sensi, rendendo necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, lo spavento si è risolto senza conseguenze e, a raccontarlo con toni rassicuranti, è stato il marito Guido Maria Brera.

Perché Caterina Balivo si è sentita male in Argentina

È stato proprio il marito della conduttrice Rai a ricostruire quanto accaduto attraverso un post pubblicato sui social, corredato da una foto che ritrae la Balivo sdraiata su una barella mentre fa il segno di vittoria. Un’immagine che, a distanza di ore, ha contribuito a stemperare la tensione. "Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto", ha scritto Brera, chiarendo che non si è trattato di nulla di grave. Nel lungo messaggio, rivolto idealmente a un amico, Brera ha colto l’occasione per elogiare l’efficienza dei servizi argentini, a partire dai trasporti fino all’assistenza sanitaria. "Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande", ha scritto, citando taxi puntuali, autobus in orario e l’intervento tempestivo di Aerolíneas Argentinas, che avrebbe immediatamente assistito la conduttrice dopo lo svenimento al gate, provvedendo anche alla riprotezione sui voli successivi. Un ringraziamento particolare è stato riservato al personale medico e paramedico che ha assistito la Balivo durante le ore trascorse in ospedale. "Ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore", ha rivelato Brera, sottolineando il clima di attenzione e professionalità con cui la moglie è stata seguita fino alla completa ripresa.

Il lieto fine di Caterina Balivo dopo il malore

La conduttrice avrebbe trascorso solo alcune ore in osservazione, il tempo necessario per gli accertamenti di routine e per superare il momento di debolezza legato, con ogni probabilità, a un attacco influenzale. Nessun allarme, dunque, ma solo un incidente di percorso che ha segnato la conclusione di un viaggio iniziato all’insegna del relax e della famiglia. Superata la paura, per Caterina Balivo è stato possibile tornare a sorridere e pensare al rientro in Italia, dove è protagonista del pomeriggio di Rai Uno. Il racconto condiviso dal marito ha rassicurato fan e telespettatori, trasformando un momento di apprensione in una storia a lieto fine, vissuta con ironia e gratitudine verso chi, lontano da casa, ha saputo prendersi cura di lei.