Chi vuol essere milionario?, vince imbrogliando e finisce in carcere

Doveva essere la serata che gli avrebbe cambiato la vita, si è trasformata nel capitolo più oscuro della storia di Chi vuol essere milionario? . La parabola di Charles Ingram resta ancora oggi uno dei casi più emblematici di come un sogno televisivo possa finire in rovina. Nel settembre del 2001, Ingram, allora 38enne ufficiale dell’esercito britannico, arrivò fino all’ultima domanda del celebre quiz condotto nel Regno Unito da Chris Tarrant e rispose correttamente a tutte e 15 le domande, conquistando il milione di sterline. Un’impresa che lo consacrò, per una sera, come simbolo di successo e sangue freddo. Ma dietro quella vittoria, celebrata come storica, si nascondeva un meccanismo che avrebbe presto fatto crollare tutto.

Chi vuol essere milionario? Il trucco dei colpi di tosse

Già durante le registrazioni qualcosa non convinse la produzione. Le lunghe esitazioni di Ingram, il modo in cui ripeteva più volte le possibili risposte e la sua apparente insicurezza accesero i primi sospetti. Pochi giorni dopo, il produttore Paul Smith lo informò ufficialmente che erano in corso verifiche su presunte irregolarità. L’analisi dei filmati portò alla scoperta del trucco: ogni volta che Ingram pronunciava la risposta corretta, dal pubblico partiva un colpo di tosse. Un segnale concordato, tutt’altro che casuale. In totale furono contati 192 colpi di tosse, tutti in momenti decisivi. A orchestrare il sistema erano la moglie Diana Ingram, presente tra il pubblico, e Tecwen Whittock, un’altra aspirante concorrente. Il caso esplose sui media e finì rapidamente nelle aule di tribunale.

Charles Ingram, dal milione mai incassato alla bancarotta

Nel 2003 arrivò la sentenza: Charles e Diana Ingram furono riconosciuti colpevoli di frode e condannati a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale, oltre a pesanti sanzioni economiche. Whittock ricevette una condanna a 12 mesi, anch’essa sospesa, e una multa. La vincita non fu mai incassata e per tutti e tre arrivò una vera e propria damnatio pubblica: lavori persi, reputazioni distrutte, nessuna possibilità di tornare alla normalità. Negli anni successivi, gli Ingram sparirono dai riflettori ma non dai problemi. Le difficoltà finanziarie si accumularono fino al tracollo definitivo. Nel 2023, a più di vent’anni dallo scandalo, Charles Ingram ha dichiarato bancarotta: un epilogo amaro per una storia iniziata con un milione in palio e finita tra debiti, processi e isolamento. Il "coughing scandal", come è passato alla storia, resta il più grande scandalo mai vissuto da Chi vuol essere milionario? e un monito senza tempo: barare, anche davanti alle luci della tv, può costare molto più di quanto si immagina.