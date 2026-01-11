Archeologi in allarme: la tomba di 2.200 anni che nessuno vuole aprire

L’esercito di terracotta e il mausoleo del primo imperatore

Gli scavi portarono alla luce migliaia di statue a grandezza naturale, raffiguranti soldati, ufficiali e cavalli, ciascuno con tratti somatici differenti. Oggi si stima che l’esercito sia composto da circa 8.000 figure uniche, disposte in formazione militare. Un’opera colossale, realizzata per vegliare sulla sepoltura di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina unificata. L’esercito, tuttavia, rappresenta solo una parte di un complesso ben più vasto. Le statue fanno infatti parte del Mausoleo di Qin Shi Huang, un’enorme area funeraria risalente al 208 a.C. che, secondo le ricostruzioni storiche, avrebbe dimensioni paragonabili a quelle di una città. L’UNESCO stima che il sito si estenda per oltre 56 chilometri quadrati e che la sua struttura si ispiri alla pianta di Xianyang, l’antica capitale imperiale.

La tomba sigillata: mercurio, trappole e rischi per gli archeologi

Nonostante decenni di studi e scavi, il cuore del mausoleo resta ancora inaccessibile. Gli archeologi non hanno mai aperto il tumulo centrale, dove si troverebbe la camera funeraria dell’imperatore. Le ragioni sono molteplici e tutt’altro che simboliche. Le fonti storiche, a partire dallo storico Sima Qian, descrivono la tomba come un palazzo sotterraneo attraversato da fiumi di mercurio, utilizzati per rappresentare mari e corsi d’acqua dell’impero. Un’ipotesi che ha trovato riscontro negli studi geofisici moderni, che hanno rilevato concentrazioni di mercurio tra le 20 e le 50 volte superiori ai livelli naturali nella zona del tumulo. Oltre al rischio di contaminazione tossica, si parla anche di antichi sistemi di difesa: balestre automatiche e meccanismi a molla progettati per colpire eventuali intrusi. A tutto questo si aggiungono le preoccupazioni legate alla conservazione del sito. L’introduzione improvvisa di ossigeno, luce, variazioni di temperatura e microbi potrebbe causare danni irreversibili ai reperti, come già accaduto in passato con i colori originali delle statue, sbiaditi poco dopo l’esposizione all’aria. Per questi motivi, la tomba di Qin Shi Huang rimane sigillata. Un mistero custodito da oltre duemila anni, che continua ad affascinare il mondo e a ricordare quanto sottile sia il confine tra la scoperta e la distruzione del passato.