Dopo più di 50 anni l’uomo torna sulla Luna: conto alla rovescia per Artemis II

La NASA è entrata nella fase finale del conto alla rovescia per una missione destinata a segnare una nuova tappa nell’esplorazione spaziale. Il 6 febbraio è previsto il lancio di Artemis II, la prima missione con equipaggio oltre l’orbita terrestre bassa dal 1972, anno dell’ultima missione Apollo. Quattro astronauti resteranno nello spazio per circa dieci giorni, compiendo un’orbita attorno alla Luna senza però tentare l’allunaggio.

La nuova missione della NASA, gli astronauti tornano sulla Luna

Il decollo avverrà dal Kennedy Space Center, in Florida, a bordo della capsula Orion, spinta dal razzo Space Launch System (SLS), il vettore più potente mai realizzato dalla NASA. Artemis II rappresenta un passaggio cruciale di collaudo: servirà a testare in condizioni reali la navicella, il razzo e i sistemi di supporto vitale, in vista di Artemis III, la missione che punta a riportare l’uomo sulla superficie lunare nel 2027. L’agenzia spaziale americana ha precisato che la finestra di lancio resterà aperta dal 31 gennaio al 14 febbraio, con date alternative il 7, 8, 10 e 11 febbraio. In caso di rinvio, ulteriori opportunità sono previste tra marzo e aprile. La scelta del giorno dipenderà da una combinazione di fattori: posizioni orbitali, prestazioni del razzo e condizioni meteorologiche sul sito di lancio. L’equipaggio è composto dagli astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme al canadese Jeremy Hansen, dell’Agenzia spaziale canadese. Dopo il lancio, Orion compirà diverse orbite terrestri per verificare il corretto funzionamento dei sistemi, prima di dirigersi verso la Luna. La capsula effettuerà quindi un sorvolo del nostro satellite, sfruttandone la gravità per rientrare sulla Terra lungo una cosiddetta “traiettoria di ritorno libero”, una soluzione che garantisce un margine di sicurezza anche in caso di problemi ai motori.

Equipaggio, obiettivi e il test decisivo per tornare sulla Luna

L’obiettivo centrale di Artemis II è dimostrare che Orion e il razzo SLS siano in grado di sostenere un equipaggio umano in un viaggio nello spazio profondo. Se la missione avrà successo, aprirà la strada al ritorno stabile dell’uomo sulla Luna e a una nuova fase dell’esplorazione spaziale.