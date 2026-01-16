Muore a 48 anni la figlia segreta di Freddie Mercury, quattro mesi dopo la rivelazione della sua esistenza

Con grande dolore, la famiglia di "B", nota anche come Bibi , ha annunciato la sua scomparsa all’età di 48 anni , a causa di un raro tumore alla spina dorsale, il cordoma. La donna, presunta figlia segreta di Freddie Mercury , lascia due figli di nove e sette anni. Il marito Thomas ha dichiarato al Daily Mail: "B è ora con il suo amato e amorevole padre. Le sue ceneri sono state disperse sulle Alpi".

Chi era la figlia segreta di Freddie Mercury

Bibi era stata definita la figlia segreta di Freddie Mercury grazie alla biografia Love, Freddie della giornalista Lesley-Ann Jones, pubblicata a settembre 2025. Il libro racconta di una relazione extraconiugale del cantante dei Queen con la madre di Bibi nel 1976 e di come Mercury mantenne un legame stretto con la figlia, che chiamava il suo trésor e per la quale avrebbe composto brani come Bijou e Don't Try So Hard. Secondo Jones, prove di DNA confermerebbero la parentela. L’autrice ha sottolineato la profonda missione di Bibi: portare alla luce la verità sulla vita privata di Mercury, contrastando le versioni ufficiali che per decenni avevano escluso la sua esistenza. "Alla fine della sua vita, era tutto ciò che le importava", ha ricordato Jones.

La malattia della figlia segreta di Freddie Mercury

Bibi aveva affrontato il cancro fin dalla giovane età, alternando periodi di remissione e cure intensive, spesso spostandosi con la famiglia per accedere ai migliori trattamenti. Nonostante la malattia, l’estate scorsa aveva realizzato il viaggio dei suoi sogni in Sud America, visitando le rovine Inca di Machu Picchu insieme a marito e figli. Al ritorno, aveva seguito un ultimo ciclo di chemioterapia, proprio mentre veniva pubblicato il libro che raccontava la sua storia. La notizia della pubblicazione aveva suscitato reazioni contrastanti. Mary Austin, ex compagna di Mercury, aveva dichiarato al Sunday Times di essere "molto sorpresa" dall’eventualità che il cantante avesse avuto una figlia, mentre Jones ha raccontato come Bibi fosse rimasta profondamente colpita dal tentativo di Austin di negarne l’esistenza.