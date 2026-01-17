Belen sta male, "cosa mi è successo dopo il vaccino". E Bassetti si infuria

Tre giorni a letto, febbre alta e tosse persistente. È il racconto affidato ai social da Belen Rodriguez , alle prese con un’influenza che, in questa stagione, sta colpendo molte persone. "Ora mi sono ripresa - ha spiegato la showgirl argentina sui social - ma sono stata completamente ko, con 39 di febbre".

Belen contro il vaccino per il Covid

A innescare la polemica è stata però un’osservazione successiva, lasciata volutamente in sospeso: "Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così...", ha ammesso Belen. Un’allusione che ha attirato la reazione del virologo Matteo Bassetti. Interpellato dall’Adnkronos, il direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova è stato netto: "Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie". E ha aggiunto: "Se Belen avesse fatto il vaccino antinfluenzale, probabilmente avrebbe avuto meno problemi".

Bassetti contro Belen Rodriguez

Quanto all’eventuale riferimento ai vaccini anti-Covid, Bassetti parla di "un’uscita infelice", sottolineando che "è dimostrato come il vaccino abbia cambiato in meglio la vita di tutti noi, senza alcun aumento di patologie". Il virologo ha comunque voluto stemperare i toni sul piano personale: "Sono da sempre un estimatore di Belen, una donna capace e intelligente. Spero che le sia semplicemente scappata questa affermazione". Ma l’avvertimento finale resta: "In un momento come questo non si devono creare confusioni, altrimenti si rischia di ottenere l’effetto opposto".