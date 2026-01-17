Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Marco Van Basten lascia il lavoro in tv per la moglie gravemente malata  

Van Basten molla il ruolo in tv per stare vicino alla moglie Liesbeth, gravemente malata. Il campione sceglie la famiglia: "Ora conta solo lei"
Il calcio può aspettare. Marco Van Basten, leggenda del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello e dell’Olanda campione d’Europa nel 1988, ha deciso di sospendere temporaneamente il suo lavoro televisivo per dedicarsi completamente alla moglie Liesbeth, gravemente malata. L’ex centravanti rossonero, oggi 61 anni, lo ha annunciato con parole cariche di umanità: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo". Una scelta di cuore, che racconta l’uomo prima ancora del campione.

Van Basten lascia la tv per assistere la moglie malata

Van Basten era fino a poco tempo fa una presenza fissa su Ziggo Sport, dove ricopriva il ruolo di opinionista, in particolare nel talk Rondo e nei pre e post partita delle grandi sfide internazionali. L’emittente olandese ha confermato l’interruzione con un comunicato ufficiale: "Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive". Parole che hanno scosso l’ambiente. "Siamo profondamente sconvolti da questa notizia", ha dichiarato il direttore Marcel Beerthuizen. "Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il futuro".

Van Basten e la lunga storia d'amore con la moglie

Marco e Liesbeth stanno insieme da oltre quarant’anni. Erano già fidanzati nel 1987, l’anno dello sbarco di Van Basten al Milan. Si sono sposati nel 1993, a Utrecht, con Marco in stampelle per i problemi alla caviglia che lo avrebbero portato al ritiro precoce: l’addio definitivo arrivò nel 1995, in lacrime a San Siro. La coppia ha tre figli, due figlie e un figlio, e ha attraversato insieme trionfi e momenti difficili. Con il Milan, Van Basten ha scritto la storia: quattro scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Intercontinentali, quattro Supercoppe Italiane, due Europee e tre Palloni d’Oro. Oggi, però, la partita più importante si gioca lontano dal campo.

