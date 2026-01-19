Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
È morto lo stilista Valentino: lutto nel mondo della moda. Quando si terranno funerali e camera ardente© ANSA

È morto lo stilista Valentino: lutto nel mondo della moda. Quando si terranno funerali e camera ardente

Mercoledì e giovedì la camera ardente, venerdì i funerali a Roma
1 min

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota su Instagram la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Quando si terranno i funerali di Valentino

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

