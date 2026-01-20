Le api potrebbero aiutarci a comunicare con gli extraterrestri, la scienza conferma

Le api come modello per comunicare con gli alieni

Il punto centrale della ricerca è che esseri umani e api, separati da oltre 600 milioni di anni di evoluzione, hanno sviluppato capacità di calcolo simili. Esperimenti condotti nel 2016 e nel 2024 hanno dimostrato che le api possono risolvere semplici problemi di addizione e sottrazione per ottenere cibo, comprendere il concetto di zero e ordinare quantità in modo gerarchico, capacità un tempo ritenute esclusive di animali con cervelli più grandi. Inoltre, gli insetti sanno associare simboli a valori numerici, una forma semplificata di linguaggio simbolico che ricorda i meccanismi di apprendimento umano. La matematica è da tempo considerata una possibile lingua franca dell’universo. La difficoltà non risiede solo nelle enormi distanze tra sistemi stellari - come i 4,4 anni luce che separano la Terra da Proxima Centauri - ma anche nella mancanza di un codice condiviso tra le specie. In passato, progetti scientifici hanno utilizzato sequenze numeriche per comunicare con civiltà aliene: i dischi d’oro delle sonde Voyager e il messaggio inviato dal radiotelescopio di Arecibo nel 1974 contengono informazioni matematiche per descrivere l’umanità.

La matematica come linguaggio universale

Tuttavia, anche la matematica potrebbe non essere del tutto universale. Altre forme di vita potrebbero avere "dialetti" numerici propri, influenzati dal loro ambiente o dalla percezione del tempo. La vera sfida sarebbe allora identificare un quadro condiviso di comprensione. In questo contesto, osservare come le api elaborano informazioni astratte potrebbe offrire preziosi spunti per costruire strategie di comunicazione con intelligenze extraterrestri. Se specie evolutivamente distanti come api e uomini hanno sviluppato capacità matematiche simili, è possibile che la matematica possa diventare un linguaggio capace di superare le barriere terrestri e interstellari.