Il virologo Bassetti: "Virus agli Australian Open? Ecco cosa fare". Poi attacca (di nuovo) Belen

Un virus intestinale protagonista agli Australian Open. A farne le spese anche il nostro Flavio Cobolli , eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery non per una mancanza di talento, ma per una violenta enterite che lo ha colpito improvvisamente poco prima del match. Cobolli ha descritto l'esperienza come "terribile", riportando dolori allo stomaco, vomito e una totale assenza di energie. Sulla vicenda si è espresso Matteo Bassetti , il noto infettivologo e virologo diventato popolare durante il periodo Covid, che su X ha dato un suo suggerimento: "Un sospetto virus intestinale ha vinto 6-0 6-0 in Australia. Per il futuro si consiglia di arruolare, tra i consulenti, anche un infettivologo/virologo ".

Qualche post più in là Bassetti è poi tornato ad attaccare Belen Rodriguez, rea di aver espresso un parere tutt'altro che positivo sui vaccini anti-Covid. "Sono una di quelle persone che pensa che, dopo il vaccino, ci sentiamo tutti un po’ così…", ha fatto sapere la soubrette dopo alcuni giorni vissuti tra febbre alta e tosse. Le parole di Belen hanno attirato la reazione di Bassetti che ha subito commentato: "Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie". Bassetti ha aggiunto che, se la showgirl avesse effettuato la vaccinazione antinfluenzale, probabilmente non avrebbe accusato sintomi così intensi e ha definito infelice il riferimento ai vaccini anti-Covid: "Quel vaccino ha migliorato la vita di tutti noi senza causare alcun aumento di patologie".

L’infettivologo è tornato sull’argomento pubblicando su X un post in cui critica la partecipazione della Rodriguez a un trattamento con nicotinammide adenina dinucleotide (NAD), definito da alcuni ringiovanente. "La signora Belen che critica i vaccini si è mai chiesta quali siano le evidenze scientifiche a supporto del NADH negli esseri umani? Sono praticamente inesistenti", ha scritto, ricordando che l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) non ha approvato claim di salute per il composto. Bassetti ha poi evidenziato una critica più generale, riferendosi ai personaggi pubblici alla ricerca di visibilità: "Siamo pieni di cicale, farfalle e oche alla ricerca della fama perduta".