Achille Costacurta: "Sono stato truffato". Stop ai social e fuga in India

"Sono stato truffato in Australia" . Inizia così il racconto di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta , che in questi giorni si trova a Melbourne per seguire dal vivo gli Australian Open 2026. A raccontare l’episodio è stato lo stesso Achille, con un video condiviso sui social, diventato rapidamente virale. Secondo quanto spiegato, dopo aver ordinato del cibo tramite Uber Eats , l’applicazione gli segnalava la consegna come avvenuta. Sceso alla reception dell’hotel, però, del pacco nessuna traccia. "Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato", ha raccontato. A quel punto Costacurta ha chiesto alla sicurezza dell’albergo di poter visionare le telecamere. Dalle immagini sarebbe emerso che la donna incaricata della consegna "ha fatto la foto del pacco davanti all’hotel e poi se lo è rimesso in macchina".

Il figlio di Costacurta e Martina Colombari truffato in Australia

Un dettaglio, nel racconto di Achille, ha colpito particolarmente i suoi follower: la consegna sarebbe avvenuta con un’auto dal valore superiore ai 50 mila euro. "Se l’avesse fatto in buona fede per portare il cibo ai figli era un discorso, però così no...", ha commentato, lasciando trasparire amarezza e incredulità. Poche ore dopo, un altro annuncio ha attirato l’attenzione. Sempre attraverso una storia Instagram, Achille Costacurta ha comunicato ai suoi follower una pausa dai social: dieci giorni di totale assenza per intraprendere un percorso personale lontano da telefoni e distrazioni. La destinazione è l’India, precisamente Calcutta, dove sta per entrare in un ritiro di meditazione.

Achille Costacurta vola in India e annuncia il silenzio social

"Ci vediamo tra 10 giorni", scrive Costacurta, spiegando le regole severe del retreat: "Niente telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure". Un isolamento volontario e rigoroso, pensato per staccare dal rumore digitale e riconnettersi con se stesso. Il viaggio di Achille ha preso forma già da alcune settimane: partito da solo per l’Australia, dove ha seguito gli Australian Open, ha poi proseguito verso l’India per questo percorso introspettivo. A raccontare lo stato d’animo della famiglia è stata la madre Martina Colombari, che a Verissimo ha ammesso di essere "molto preoccupata", considerando che il figlio sarà via quasi un mese, ma anche di fidarsi di lui. "Achille ha affrontato molte situazioni complicate nella vita", ha sottolineato, sottolineando la forza e la determinazione del figlio.