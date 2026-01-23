Viva El Futbol sbarca a Bari con Cassano, Adani e Ventola: appuntamento al Teatro Team 

Prodotto da Urban Vision Group, Viva El Tour rappresenta l’evoluzione dal digitale al live di un format capace di rinnovare il linguaggio del racconto calcistico. Sul palco Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, con la partecipazione di Corrado Tedeschi, danno vita a uno show che supera i confini del podcast tradizionale e assume una dimensione teatrale diretta, ironica e fortemente partecipativa unendo racconto calcistico, intrattenimento e coinvolgimento diretto del pubblico.

La tappa di Bari è un appuntamento unico nel calendario del tour, e assume poi un valore particolarmente significativo grazie al ritorno di Antonio Cassano a Bari: un momento dal forte impatto simbolico ed emotivo sia per Antonio che per la città. Lo spettacolo metterà al centro il legame unico e identitario che lega Cassano con la sua città, dall’infanzia, all’esordio con la maglia del Bari, al memorabile goal dell’allora diciassettenne contro l’Inter, che lo consacrò al grande pubblico.

La serata sarà anche l’occasione per il pubblico di dialogare direttamente con il calciatore in un racconto che intreccia memoria, calcio e vissuto personale. Il format si fonda infatti su un dialogo costante con la platea: talk, dibattiti, aneddoti e momenti di confronto diretto costruiscono uno spettacolo partecipato, che si estende anche oltre il palco con momenti di incontro finale con il pubblico. Un approccio che ha permesso a Viva El Tour di generare un forte impatto anche sui social, dove i contenuti legati allo show hanno già superato 20 milioni di visualizzazioni. Le precedenti date hanno visto la partecipazione di volti come Lorenzo Insigne, Fabio Quagliarella e Giuseppe Mascara, confermando la capacità del format di attrarre figure di primo piano del mondo del calcio. Radio Kiss Kiss è radio partner ufficiale di Viva El Tour, mentre Dr Auto, car partner del tour, accompagnerà i talent lungo tutte le tappe nei teatri italiani, diventando parte integrante del racconto on the road del progetto. I biglietti per la data di Bari sono disponibili su TicketOne.

Urban Vision Group è una Media Company che innova la comunicazione urbana attraverso lo sviluppo di progetti d’avanguardia per generare community e trasformare le città in luoghi sempre più stimolanti e inclusivi. Urban Vision Group opera in sinergia attraverso differenti linee di business: Urban Vision OOH, azienda leader e pioniera nell’Out of Home, Urban Entertainment che gestisce Rolling Stone Italia, la cui acquisizione insieme all’accordo con Viva el Futbol, segna l’ingresso nel ramo dell’editoria e del lifestyle, UV Lab, specializzata in design, progettazione, produzione e realizzazione nell’arredo urbano advertising ed eventi speciali. Urban Vision Group promuove un rinascimento urbano sostenibile che, attraverso nuove modalità di comunicazione, unisce il fisico al digitale, le città tra loro, le periferie al centro, il presente al futuro, i brand e le persone tra loro. In continua espansione, opera in 18 Paesi e conta 4 sedi, di cui due attive in Italia, e in Inghilterra e Spagna.

CONTENUTO SPONSORIZZATO