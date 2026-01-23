Corriere dello Sport.it
Valentino, i funerali a Roma. Il dettaglio sulla tomba e quel gesto del suo grande amore che commuove

Roma saluta Valentino Garavani: funerali solenni a Santa Maria degli Angeli, sepoltura al Flaminio e l’ultimo gesto d’amore di Giancarlo Giammetti
3 min

Roma ha salutato per l’ultima volta Valentino Garavani nella mattinata di venerdì 23 gennaio. I funerali dello stilista si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. Uno dei luoghi più solenni della Capitale. Una cerimonia raccolta ma partecipata, che ha riunito esponenti del mondo della moda, dello spettacolo, delle istituzioni e amici di una vita, accorsi per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Made in Italy. Il rito funebre è stato celebrato da don Pietro Guerini. Il feretro ha fatto il suo ingresso in Basilica solo dopo che tutti i presenti avevano preso posto, accompagnato da un sottofondo musicale scelto con discrezione. Anche gli addobbi floreali hanno seguito una linea rigorosa ed essenziale: fiori bianchi, gli stessi che avevano caratterizzato la camera ardente, in omaggio a un colore simbolo dell’eleganza e dello stile di Garavani. Un dettaglio che ha contribuito a definire un’atmosfera di compostezza e misura, in linea con l’immagine pubblica dello stilista.

Il dettaglio della tomba di Valentino Garavani, il luogo della sepoltura

Il luogo della sepoltura di Valentino Garavani è il Cimitero Flaminio, a Prima Porta. Più precisamente nella cappella di famiglia voluta dallo stesso stilista insieme a Giancarlo Giammetti, suo socio storico e compagno di una vita. La tomba, di forma circolare, è circondata da ampie vetrate e da aiuole curate, un luogo pensato nei dettagli e concepito come spazio di raccoglimento e memoria.

Il gesto di Giancarlo Giammetti, il grande amore di Valentino

Giancarlo Giammetti, 83 anni, ha annunciato che, in futuro, riposerà accanto a Valentino nella stessa cappella. I loro nomi sono già incisi sulla tomba, a testimonianza di un legame che ha attraversato decenni di lavoro, amicizia e condivisione. Un gesto che va oltre il simbolo, suggellando una storia personale e professionale che ha segnato in modo profondo la moda italiana e internazionale.

