Ursula Andress vittima della super truffa: "Sotto shock, persi 20 milioni di euro"  

Ha incarnato sul grande schermo l’archetipo della donna invincibile, emergendo dalle acque caraibiche accanto a James Bond. Ma nella vita reale nemmeno Ursula Andress, la prima Bond girl della storia del cinema , è riuscita a difendersi da uno dei rischi più comuni e insidiosi: una frode finanziaria. L’attrice svizzera, oggi 89enne , ha denunciato di essere stata truffata per circa 18 milioni di franchi svizzeri, equivalenti a circa 20 milioni di euro . A renderlo noto è il suo management, che chiama in causa l’ex gestore patrimoniale dell’attrice, Eric Freymond, scomparso di recente. Secondo quanto riferito, la Andress avrebbe presentato una querela penale in Svizzera, dichiarandosi "ancora sotto shock" per quanto accaduto.

Ursula Andress truffata per 20 milioni di euro

"Per otto anni sono stata ingannata e manipolata in modo perfido, persino criminale, per portarmi via tutto", ha affermato l’attrice. "Ho lavorato tutta la vita e risparmiato con attenzione. Ora mi è stato rubato tutto". La presunta truffa riguarderebbe investimenti in titoli giudicati altamente rischiosi e l’acquisto di opere d’arte effettuato senza il consenso della diretta interessata. Operazioni che, secondo la denuncia, sarebbero state gestite anche dalla moglie di Freymond. Il valore e la destinazione delle opere acquistate restano al momento sconosciuti. Freymond era già finito sotto i riflettori giudiziari per una presunta appropriazione indebita ai danni di Nicolas Puech, erede della maison Hermès. Nel luglio 2025 avrebbe ammesso alcune responsabilità; due settimane dopo si è tolto la vita. Nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge ora anche il caso Andress, le autorità giudiziarie del cantone Vaud hanno perquisito gli studi di avvocati e notai ritenuti coinvolti, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità civili e penali. Uno dei legali ha respinto ogni addebito, mentre un notaio ha invocato il segreto professionale.

Le amare dichiarazioni di Ursula Andress

Ursula Andress, che da anni vive a Roma lontana dai riflettori, affida alle parole tutta la sua amarezza: "Spero che i responsabili vengano puniti con la massima severità. Mi sento davvero male". Una vicenda che getta un’ombra amara sugli ultimi anni di una delle icone più celebri della storia del cinema. Ursula è stata sposata una sola volta, con l'attore e regista statunitense John Derek dal 1957 al 1966. Ha un unico figlio, Dimitri Alexander Hamlin, nato nel 1980 dalla relazione con l'attore Harry Hamlin, conosciuto sul set di Scontro di titani.